Hranicí chudoby se zabýval Fenomén doby

Deficit státního rozpočtu činil v říjnu 183,1 miliardy
Schodek státního rozpočtu na konci října dosáhl 183,1 miliardy korun, prohloubil se ze zářijových 153,9 miliardy, informovalo ministerstvo financí. Říjnový deficit je nejnižší za posledních šest let, zároveň je ale šestý nejhlubší od vzniku Česka. Loni byl rozpočtový schodek za prvních deset měsíců 200,7 miliardy korun. Podle státní kasy k meziročnímu zlepšení přispěla konsolidační opatření, díky kterým příjmy rostou rychleji než výdaje.
14:23před 6 hhodinami