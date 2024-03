Firmy reagují na snižování úrokových sazeb. Čeká se u nich zvýšení investic

Podniky letos zřejmě začnou díky zlepšujícímu se stavu české ekonomiky více investovat. Úvěry se pro ně totiž pomalu stávají dostupnějšími. Trend by měl pokračovat s očekávaným dalším snižováním sazeb centrální banky. Podle prognózy České bankovní asociace by letos investice měly růst zhruba o dvě a půl procenta. Podle Svazu průmyslu vychází pozitivní očekávání z nízkých čísel z minulých let.