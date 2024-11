Finanční správa zakročila proti opakovanému vykazování účtenek

„Jedině digitalizace je záchrana státní správy do budoucna,“ míní Hornochová. „Pokud někdo říká, že potřebujeme zlepšit výběr daní, tak by také měl investovat do toho, aby Finanční správa neměla informační technologie jako – s odpuštěním – za krále Klacka,“ dodala.

Podle Jánského FS na efektivnějším výběru daní pracuje, je ale potřeba provést i systémové změny. „Celý systém je složitý, je málo digitalizovaný a má příliš mnoho výjimek,“ popsal. „Před volbami, když je potřeba přijít s konkrétními návrhy daňových změn, politici často nechtějí navrhovat zvýšení sazeb nebo rušení výjimek. Místo toho říkají: Zvýšíme výběr,“ podotkl Jánský.

Regulace kryptoaktiv

V českém daňovém systému podle Jánského chybí mimo jiné regulace kryptoaktiv, která popsal jako důležitou a stále rostoucí součástí ekonomiky. „Chybí nám tady základy,“ míní. „Slyším to ze strany těch, kteří by to chtěli danit správně, i ze strany těch, co podnikají a používají kryptoaktiva. Ta regulace je teď nedostatečná.“

Hornochová upozornila, že právo pohlíží na kryptoaktiva jako na věc místo toho, aby je klasifikovalo jako finanční nástroj nebo platební prostředek. „Když poskytnu nějakou službu a dostanu za to kryptoaktiva, tak to není platba, protože jsem dostala věc, takže to se nezdaňuje,“ upozornila. „Musíme vyřešit, co přesně kryptoaktiva jsou, aby se mohla vytvořit smysluplná pravidla, aby se to dalo danit,“ dodala.