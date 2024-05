Banky a drobní investoři prahnou po zlatě. Rýžování je v kurzu

Zájem o rýžování se zvedá nejen v Evropě. Drahý kov hledá i předseda Klubu zlatokopů Vilém Jansa ze středních Čech. Sám rýžuje zlato zhruba třicet dnů v roce a nikdy neodejde s prázdnou.

„Do kýblu si naberu vodu, větší materiál vrátím do potoka a ten menší materiál mi zůstane v kýblu. Tohle už je piplavá práce. Nesmí se to uspěchat,“ popisuje proces Jansa. „Aby někdo z malinkých zlatinek udělal gram zlata, tak to jsou tak dva, tři dny práce,“ říká člen Klubu zlatokopů Vladimír Bláha.

Drobným investorům se k prodeji nabízí desetigramový zlatý slitek, který aktuálně stojí necelých 19 tisíc korun. Právě o takové slitky a o investiční mince je největší zájem.

Zlato prudce zdražuje

Za posledních deset let se ceny zlata na burze více než zdvojnásobily. Strmý nárůst si připsaly hlavně v posledních týdnech. Ještě v roce 2014 se gram zlata prodával za 830 korun, teď stojí přes 1700.

Zlato zdražuje kvůli vysoké poptávce. „Od ledna 2024 registrujeme velký zájem. Každý měsíc narůstá zájem zhruba o 25 procent,“ uvedl předseda představenstva společnosti Zlaťáky.cz Martin Štich.

Zlato nakupují drobní investoři i centrální banky, přičemž ta česká není výjimkou. Do pěti let chce mít v trezorech sto tun zlata, což je nejvíc v historii. „Na počátku minulého roku bankovní rada schválila záměr posílit postavení zlata v devizových rezervách České národní banky,“ sdělila mluvčí ČNB Petra Vlčková.

Největší zlaté rezervy mají ve Spojených státech, a to přes 8200 tun. Následuje Německo, kde si střeží 3,5 tisíce tun.