Agrární komora hrozí dalším kolem protestů

Ministr Výborný upozornil, že strávil bezmála čtyři hodiny diskusí nad stavem českého a evropského zemědělství. „Debata nebyla jednoduchá, to nezastírám, což odráží i stav, ve kterém se sektor nachází,“ řekl. Uznal, že zemědělce po celém Evropě trápí nízké výkupní ceny například obilí. Zmínil, že spolu s několika dalšími zeměmi inicioval zákaz dovozu olejnin z Ruska do Evropy, „který bude vbrzku platit“. To by prý mohlo mít příznivý vliv na výkupní ceny obilí.

„Potřebujeme vědět, jak ministr Výborný bude naše požadavky řešit. Ne jako politik, aby je komentoval a přesvědčoval nás, že se nic neděje – my víme, že se něco děje – ale aby je řešil jako krizový manažer. Agrární komora proto dala ministrovi termín do konce dubna.“

Dodal, že se podařilo zajistit pro české zemědělce národní dotaci ve výši půl miliardy, a to tak, aby polovinu z ní dostali v polovině roku. Tedy v době, kdy před sklizní potřebují finanční prostředky. Zmínil rovněž, že se podařilo zmírnit některé administrativní podmínky, které Evropská unie kladla na zemědělce a farmáře, a s tím pak odpadla i kontrola, která se k dané podmínce váže. „V boji s byrokratickým otesánkem budeme samozřejmě pokračovat.“

Ministr se také domnívá, že řada požadavků zemědělců už byla naplněna. O dalších řekl, že jsou aktuálně v řešení a o některých se debata ještě povede. Některé požadavky prý slyšel, a tak počká, až je obdrží písemně v rámci usnesení Agrární komory. Myslí si, že každý soudný zemědělec vnímá kroky, které vláda činí jak na národní, tak na evropské úrovni. „Pojďme se bavit o tom, jak tu pomoc správně zacílit.“

Slíbil také, že dvě miliardy dostane zemědělský sektor jinou cestou, než se počítalo. Původní záměr prostřednictvím programu na podporu zaměstnanosti by prý Evropská komise neumožnila. Navíc by část peněz šla zaměstnanců, část by se vrátila na odvodech za zdravotní a sociální pojištění zpět do rozpočtu, část by zůstala v sektoru samotném. Nově by peníze měly směřovat na nejohroženější část sektoru, tedy pro střední podniky, které hospodaří na 500 až 2,5 tisíci hektarech a mají kombinovanou – rostlinnou a živočišnou – výrobu.

Neshoda na kořenech problémů

Zasedání sněmu se o více než devadesát minut protáhlo, ze strany řečníků zaznívaly i výzvy k razantnějším protestům. Nevoli vyvolala europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL), která sice požadavky zemědělců podpořila, zároveň ale upozornila, že v krizi není jen zemědělství, ale celá Evropská unie.

„Důvodem je ale bezprecedentní situace na Ukrajině, kterou nikdo nepředvídal a která do Unie přivedla tři miliony lidí. To je třeba mít na paměti,“ uvedla Šojdrová.

Jeden z přítomných delegátů na to reagoval z publika emocionálním projevem, kdy za kořen problémů evropského zemědělství označil Green Deal, tedy Zelenou dohodu pro Evropu, souhrn opatření, který má zbrzdit klimatickou změnu.