ŽIVĚ: Poslanci mají na programu změnu trestního vymezení znásilnění

Poslanci mají na úterní řádné schůzi, která začala odpoledne, řešit zejména předlohy ve druhém čtení, v němž mohou členové dolní komory předkládat pozměňovací návrhy. Jde například o změnu vymezení trestného činu znásilnění, o další odklad povinného zavedení atestované elektronické spisové služby a o úpravu vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě. Sněmovna rozhodla, že bude moci v případě potřeby jednat až do půlnoci.

V úvodu schůze uctilo plénum minutou ticha památku poslanců SPD Jaroslava Bašty, jenž zemřel v noci na pondělí ve věku 75 let, a někdejšího poslance ANO Pavla Plzáka, jenž zesnul o víkendu. Bašta byl vážně nemocný delší dobu, ze schůzí dolní komory se omlouval zhruba od poloviny loňského května.

Stejně jako při zahájení minulých řádných schůzí se očekává delší jednání o podobě programu schůze, při němž vystupují se svými náměty zejména opoziční poslanci. Navrhování a zdůvodňování úprav programu obvykle trvá několik hodin.

Na změně vymezení trestného činu znásilnění ze silou vynuceného na nesouhlasný pohlavní styk se dohodly koalice a opozice. Vládní novela, kterou podpořil ústavně-právní výbor beze změn, upravuje také pohled na sexuální praktiky s dětmi do 12 let věku. Soudy by je měly vždy pokládat za znásilnění nebo sexuální útok, nikoliv za trestné pohlavní zneužití.