ŽIVĚ: Poslanci mají řešit nakládání s psychoaktivními látkami. Můžou jednat do půlnoci

Poslanci by se v úterý měli dál zabývat úpravami podmínek oddlužení a pravidly pro nakládání s látkami typu kratom nebo konopí s nízkým obsahem účinné složky THC. Ve druhém čtení, v němž mohou zákonodárci předkládat pozměňovací návrhy, jsou také nová pravidla vzdělávání úředníků obcí a krajů. V případě potřeby budou moci poslanci jednat do půlnoci místo obvyklých 19 hodin. Sněmovna o tom rozhodla v úvodu schůze na návrh vládního tábora, opozice jej v hlasování nepodpořila.

Poslanci mají na programu mimo jiné předlohu o takzvaných psychoaktivních látkách, která je má rozlišit podle zdravotní rizikovosti. U méně rizikových má umožnit kontrolovaný prodej výhradně dospělým lidem za stanovených podmínek a bez reklamy. Protože se sněmovní projednávání regulace těchto látek protahovalo, vláda s platností do konce roku zařadila HHC a další konopné deriváty na seznam zakázaných návykových látek. Jejich prodej teď není možný a držení většího než malého množství je trestné.

Možnost prodloužení jednání i do pozdních večerních hodin zdůvodnil předseda poslanců ODS Marek Benda případným „zaseknutím“ debat o změnách programu schůze. O útercích tyto diskuze často trvají i několik hodin. Benda ale zdůraznil, že navrhovaný program by bylo možné vyčerpat i do 19 hodin.

Poslanci by měli řešit také pravidla oddlužení, což je jednou z možností řešení úpadku. Koaliční vláda navrhla v souladu se svým programem zkrácení procesu z nynějších pěti let na tři roky pro všechny dlužníky. Změny insolvenčního zákona vycházejí z evropské směrnice a měly by proces zpřístupnit širšímu okruhu podnikatelů i spotřebitelů. Novelu kritizují zejména poslanci opozičního hnutí ANO. Obávají se zhoršení postavení věřitelů, zejména třeba společenství vlastníků jednotek, bytových družstev nebo samoživitelů v případě dlužných alimentů.

Poslanci by se mohli věnovat také předlohám v úvodním kole. Patří k nim senátní novela, která by usnadnila zapojení zubařů ze zemí mimo EU do poskytování péče v Česku, a vládní návrh převádějící základní registry obyvatel a osob z ministerstva vnitra a Českého statistického úřadu na Digitální a informační agenturu. Před úvodním kolem je také vysokoškolská novela, jež upravuje mimo jiné podmínky studia doktorandů včetně jejich lepšího ohodnocení.