Fiala věří, že přesvědčil prezidenta k podpisu rozpočtu

Prezident Petr Pavel hovořil s premiérem Petrem Fialou a ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (oba ODS) o státním rozpočtu na příští rok. Sněmovna návrh rozpočtu se schodkem 241 miliard korun minulý týden schválila, prezident ale v minulosti vyjádřil výhrady vůči některým jeho položkám. Premiér věří, že prezidenta přesvědčil k podpisu rozpočtu, jeho rozhodnutí ale nezná. To prezident Pavel oznámí sám.

Prezident má ze zákona patnáct dní na rozhodnutí, informoval Stanjura. Hlava státu ho podle Fialy oznámí veřejnosti do týdne až 12 dnů, jeho volbu ale nechtěl předjímat. „Můj dojem byl, že jsme předložili dostatek argumentů k tomu, abychom ho přesvědčili,“ vysvětlil premiér.

Pavel v nedávném rozhovoru pro deník Blesk uvedl, že k návrhu má výhrady týkající se výdajů na obnovitelné zdroje či převedení výdajů na platy nepedagogických pracovníků na obce. Pochybnosti má i o odhadovaných příjmech z emisních povolenek. Ekonomický poradce hlavy státu David Marek v listopadu uvedl, že kvůli nejasnostem některých položek doporučí Pavlovi, aby zákon o rozpočtu nepodepsal.

Ministr Stanjura řekl, že výhrady prezidenta k rozpočtu se týkají půl procenta příjmů a procenta výdajů. Pokud by se naplnila rizika spojená s těmito položkami, vláda by to podle ministra vyřešila omezením jiných výdajů.

Národní rozpočtová rada už dříve uvedla, že odhad příjmů z emisních povolenek považuje za nadhodnocený. Marek v listopadu upozornil, že převedení platů nepedagogických pracovníků na obce i snížení plateb na obnovitelné zdroje vycházejí ze zákonů, které zatím sněmovna neschválila.