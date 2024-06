Zásah cílů v Rusku pomůže ukrajinské obraně, domnívá se Žáček. Situace může eskalovat, varoval Koten

Na dvanáct se rozšířil počet zemí, které povolily Kyjevu použít jimi poskytnuté zbraně i na území Ruska. Nově souhlasí Spojené státy i Německo. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg v Praze zopakoval, že to neznamená eskalaci konfliktu.

Podle Žáčka jde o správné rozhodnutí, které ale mohlo přijít i dříve. „Vidíme, co působí ruský způsob boje, kdy zpoza svého území z Migů-31, které startují daleko od fronty, případně z ponorek černomořské flotily, z bombardérů nebo pozemních odpališť ostřeluje ukrajinské cíle. A to kritickou infrastrukturu, což má dopad na civilní obyvatelstvo, nebo bezprostředně civilní cíle,“ řekl.

Limitace západních zemí k použití poskytnutých zbraní podle něj neumožňují Kyjevu efektivně se bránit. „Je nutné na tom dále pracovat, je nutné o tom diskutovat, aby všichni pochopili, že to není vyhrocení války, že to Rusko nebude eskalovat. Ale že to naopak pomůže deeskalaci a obraně Ukrajiny,“ domnívá se.

Někteří členové NATO se zrušením omezení nesouhlasí, upozornil Koten

„Já to vnímám spíše jako eskalaci,“ reagoval Koten. Podle něj mají podobný názor i další členské státy. Připomněl výrok maďarského premiéra Viktora Orbána, podle kterého „je to jako hasit požár plamenometem“. „Všechny věci, které se tam dějí, mohou eskalovat poměrně závažným způsobem situaci, která momentálně je. A teď se tady nebavíme o běžné dělostřelecké střelbě,“ řekl Koten.

Problém je podle něj také v tom, že sofistikované západní zbrojní systémy musí ovládat řádně vyškolený personál, který není možné „během několika týdnů z nějakého odvedence vycvičit“. „V přepisu rozhovoru z Ruska“ Koten zachytil výrok zřejmě mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova. „On tam říkal, že jednoznačně techniku musí obsluhovat západní vojáci. To už vnímá Ruská federace jako vstup NATO do konfliktu,“ řekl Koten.