Žalobkyně znovu žádá pro Cimického vězení a zákaz činnosti


před 41 mminutami|Zdroj: ČTK

Státní zástupkyně navrhla v závěrečné řeči pro psychiatra Jana Cimického viněného ze znásilnění a vydírání pět let vězení. Zároveň pro něj žádá i desetiletý zákaz činnosti. Návrh žalobkyně je stejný jako při prvním hlavním líčení, kdy soud Cimického nepravomocně uznal vinným. Rozhodnutí ale tehdy zrušil odvolací soud.

„Domnívám se, že dalšími hlavními líčeními byla jednoznačně prokázaná vina obžalovaného tak, jak byla podána v obžalobě,“ prohlásila státní zástupkyně Martina Adámková. Cimickému navrhla nejpřísnější možný trest.

Adámková odkázala na svou závěrečnou řeč z listopadu 2024, kdy mimo jiné uvedla, že lékař v trestním řízení neprojevil žádnou sebereflexi. Cimický se pondělního jednání nezúčastnil, vinu dlouhodobě popírá. Jeho obhájce přednese závěrečný návrh odpoledne.

Pětatřiceti případů vydírání a čtyř znásilnění se Cimický podle obžaloby dopustil mezi lety 1979 a 2019. Ženy, které byly převážně pacientkami Psychiatrické nemocnice Bohnice a později centra duševního zdraví Modrá laguna, podle žalobců lékař osahával, líbal nebo s nimi prováděl další sexuální praktiky. Mezi poškozenými jsou i studentky, které byly v bohnické léčebně na praxi. Různá právní kvalifikace žalovaných skutků souvisí se změnou trestního zákoníku v roce 2010.

Soud opět řeší případ psychiatra Cimického
Psychiatr Jan Cimický (snímek ze 4. ledna 2024)

Obvodní soud původně uznal Cimického vinným ve všech bodech obžaloby, uložil mu trest podle návrhu státní zástupkyně. Podle odvolacího senátu Městského soudu v Praze však rozsudek trpěl vadami z hlediska prováděných důkazů. Rozhodnutí odvolací soud zrušil a nařídil věc znovu projednat.

Obvodní soud proto od podzimu v hlavním líčení neveřejně přehrával záznamy výpovědí poškozených žen, znovu je nevyslýchal. Následně čekal na zpracování znaleckého posudku o jedné z poškozených. Ohledně toho v pondělí znalkyně neveřejně vyslechl.

Poškozené ženy požadují po Cimickém náhradu újmy v částkách od osmdesáti tisíc do půl milionu korun. Dohromady po psychiatrovi žádají zhruba šest milionů korun. Jejich právní zástupkyně v pondělí v závěrečných řečech navrhly, aby soud ženám nároky přiznal. U jedné z nich požadavek advokátka navýšila. Právní zástupkyně upozornily mimo jiné na to, že Cimický zneužil nerovného vztahu mezi pacientem a lékařem.

Hlavními důkazy v kauze Cimický byly výpovědi šedesáti žen
Jan Cimický

Žalobkyně znovu žádá pro Cimického vězení a zákaz činnosti

