Zakoupením kolíčku lidé přispějí na děti s handicapem


před 38 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK, Kolíčkový den
10 minut
Kolíčkový den pomáhá dětem z Jedličkova ústavu
Zdroj: ČT24

V Česku probíhá Kolíčkový den. Jde o sbírku Nadace Jedličkova ústavu a cílem je vybrat finanční prostředky na podporu dětí a mladých lidí s postižením. Do sbírky se zapojují především děti, žáci a studenti škol. Zelený kolíček si lidé mohou koupit za minimální příspěvek padesát korun.

„Kolíčkový den je veřejná sbírka Nadace Jedličkova ústavu. Jedna část je ta finanční, vybrat co nejvíce peněz na podporu mladých lidí a dětí s postižením. A druhá část je lepší propojení lidí s postižením do naší společnosti, protože často bojují s překážkami, ať už v rámci komunikace, nebo se je bojí lidé oslovit, aby jim třeba neublížili,“ vysvětlila výkonná ředitelka nadace Markéta Balvínová.

Kolíček si lidé mohou koupit za minimální příspěvek padesát korun, což odpovídá nadačnímu příspěvku na dvacet minut osobní asistence. „Člověk s postižením má osobního asistentka a za dvacet minut provedou hygienu, pomůže mu ohřát jídlo nebo mu pomůže na cestách do školy, do práce,“ popsala Balvínová.

Komunikuje hlavně dotykem. Hluchoslepá dívka zvládá výuku ve škole i sport
Metodika výuky hluchoslepých žáků

Lidé se mohou do sbírky zapojit buď nákupem zeleného kolíčku v ulicích po celé republice, nebo na stránkách www.kolickovyden.cz zjistí, jak mohou do sbírky přispět on-line formou, a to na transparentní účet. Možností je i dárcovská SMS.

Příběh Jakuba

Zelený kolíček vznikl z osobní zkušenosti bývalého studenta Jedličkova ústavu. Jakub studoval na běžné základní škole. V rámci výuky měli i speciální hodiny s psychologem a během nich probíhaly různé hry pro stmelení kolektivu. Jednoho dne žáci dostali kolíček, který měli co nejrychleji připnout na oblečení někomu jinému. „A všechny skončili na Jakubovi, a když byl u nás na praxi, tak vznikla myšlenka udělat z toho něco pozitivního, proto kolíček a zelený. To je barva naděje,“ vysvětlila Balvínová.

Pro Jakuba to byl traumatický zážitek a dobře se začal cítit až v Jedličkově ústavu, kam později nastoupil na střední školu. Ústav například pomáhá nejen s osobní asistencí, ale také s volnočasovými aktivitami, pomůckami, vzděláváním a bezbariérovou dopravou pro handicapované.

Bourání bariér

Nedílnou součástí projektu, jak už zaznělo, je právě snaha bourat bariéry mezi handicapovanými a zdravými lidmi. „Asi jak se bojíme, nebo z nějakého ostychu, tak třeba neoslovíme handicapovaného člověka, bavíme se s asistentem, což je pro ně nepříjemné. Oni jsou to lidi jako my. Já vždycky říkám, že handicap máme všichni, jenom některý jde víc vidět a některý míň. Jsou to lidé, kteří to měli nějaký okamžik života prostě těžší, ale jinak jsou ty děti úžasné,“ řekla Balvínová.

Při kontaktu s handicapovanými jde podle ní o to, nebát se je oslovit. „V rámci jiných aktivit oslovujeme děti, aby od mala věděli, že je úplně v pohodě se s nimi bavit. Nemají problém si o tom postižení i povídat a takhle se snažíme bořit bariéry,“ doplnila výkonná ředitelka nadace.

Loni se ve sbírce podařilo podle Balvínové vybrat necelých 770 tisíc korun s tím, že bylo zapojených asi 67 škol. „Letos máme asi 160 škol plus úřady a doufáme, že se vybere co nejvyšší částka,“ dodala.

Aby mohli nabrat sílu. Rodičům dětí s handicapem pomáhají dobrovolníci
Pomoc rodinám s handicapovanými dětmi

Výběr redakce

Zelenskyj: Trumpův návrh zastavit boje na současné linii je dobrý kompromis

Zelenskyj: Trumpův návrh zastavit boje na současné linii je dobrý kompromis

12:00Aktualizovánopřed 6 mminutami
Odvolání Podrazilové z vedení SÚKL nelze pokládat za odvetu, uvedl správní soud

Odvolání Podrazilové z vedení SÚKL nelze pokládat za odvetu, uvedl správní soud

před 22 mminutami
Zakoupením kolíčku lidé přispějí na děti s handicapem

Zakoupením kolíčku lidé přispějí na děti s handicapem

před 38 mminutami
Změny v systému povolenek jsou dle Babiše nesmyslné. Dost bylo populismu, vzkázal Hladík

Změny v systému povolenek jsou dle Babiše nesmyslné. Dost bylo populismu, vzkázal Hladík

11:41Aktualizovánopřed 42 mminutami
Na Islandu se poprvé vyskytl komár

Na Islandu se poprvé vyskytl komár

před 2 hhodinami
ANO, SPD a Motoristé jednají o dopravě, vnitru či školství

ANO, SPD a Motoristé jednají o dopravě, vnitru či školství

08:55Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Při srážce dvou autobusů v Ugandě zahynulo 46 lidí

Při srážce dvou autobusů v Ugandě zahynulo 46 lidí

07:34Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Ruské nálety zabily šest Ukrajinců. Exploze otřásly chemičkou u Brjansku

Ruské nálety zabily šest Ukrajinců. Exploze otřásly chemičkou u Brjansku

00:22Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Pěstování ječmene i testování chytrého trika. Astronaut Svoboda už ví, co by dělal na ISS

Pokud český astronaut Aleš Svoboda opravdu poletí na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS), tak by se měl zúčastnit třinácti vědeckých a technologických experimentů tuzemských týmů, které podpoří Evropská kosmická agentura (ESA).
před 16 mminutami

Odvolání Podrazilové z vedení SÚKL nelze pokládat za odvetu, uvedl správní soud

Odvolání Kateřiny Podrazilové z funkce ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) nelze pokládat za odvetnou reakci na kritický audit. Neodporovalo zákonu o ochraně oznamovatelů. Nejvyšší správní soud (NSS) vyhověl stížnosti nejvyššího státního tajemníka Jindřicha Fryče a zrušil rozsudek Městského soudu v Praze, který loni vyhověl žalobě Podrazilové. Bývalá ředitelka dávala svůj odchod z funkce do souvislosti s výsledky auditu, který v úřadu zadala. Městský soud nyní musí rozhodnout znovu.
před 22 mminutami

Zakoupením kolíčku lidé přispějí na děti s handicapem

V Česku probíhá Kolíčkový den. Jde o sbírku Nadace Jedličkova ústavu a cílem je vybrat finanční prostředky na podporu dětí a mladých lidí s postižením. Do sbírky se zapojují především děti, žáci a studenti škol. Zelený kolíček si lidé mohou koupit za minimální příspěvek padesát korun.
před 38 mminutami

Změny v systému povolenek jsou dle Babiše nesmyslné. Dost bylo populismu, vzkázal Hladík

Změny v systému unijních emisních povolenek ETS 2, které před nadcházejícím summitem lídrů navrhla Evropská komise, jsou nesmyslné a alibistické, myslí si šéf hnutí ANO Andrej Babiš, jenž vyzval dosluhujícího premiéra Petra Fialu (ODS), aby v Bruselu odmítl „zelené šílenosti“, které podle něj EK navrhuje. Naopak podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) je reakce Komise absolutním vítězstvím.
11:41Aktualizovánopřed 42 mminutami

Soud nařídil ústavní výchovu žákovi, který mířil zbraní na učitelku v Rudolfově

Okresní soud v Českých Budějovicích poslal žáka, který letos v lednu mířil zbraní na učitelku v Rudolfově na Českobudějovicku, do ústavní ochranné výchovy. Českou televizi o tom informovala mluvčí soudu Markéta Bartizalová. Třináctiletý žák vyhrožoval střelnou zbraní učitelce. Ta ho sama zneškodnila poté, co na ni zbraň namířil. Rozhodnutí je pravomocné.
před 58 mminutami

Léto bylo suché. Málo pršelo netypicky hlavně na horách

Letošní léto, tedy období od začátku června do konce srpna, bylo v Česku srážkově podprůměrné – napršelo 207 milimetrů. Na třetině území nenapršelo proti průměru za roky 1961 až 2000 dokonce ani 80 procent srážek. S ohledem na výrazné regionální rozdíly pršelo podprůměrně na 88 procentech území, na zbytku byly srážky nadprůměrné, uvedl klimatolog z brněnské pobočky ČHMÚ Pavel Zahradníček.
před 1 hhodinou

ANO, SPD a Motoristé jednají o dopravě, vnitru či školství

Zástupci ANO, SPD a Motoristů debatují o dopravě, školství či agendě ministerstva vnitra. Resort dopravy by měl ve vznikající vládě obsadit odborník za hnutí SPD, o post ministra školství se uchází Robert Plaga za hnutí ANO. Podle něj bude jednou ze zásadních otázek financování nepedagogických pracovníků.
08:55Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Pokud nová koalice přijme základ rozpočtu, má smysl ho poslat, uvedli lidovci

Pokud nově vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů přijme základní parametry státního rozpočtu na příští rok, má smysl, aby končící vláda návrh opět poslala sněmovně. Před jednáním kabinetu to řekli lidovečtí ministři zemědělství a práce a sociálních věcí Marek Výborný a Marian Jurečka. Podle nich ale stačí tento krok udělat až po ustavení dolní komory na počátku listopadu.
před 2 hhodinami
Načítání...