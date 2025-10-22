Zakoupením kolíčku lidé přispějí na děti s handicapem

V Česku probíhá Kolíčkový den. Jde o sbírku Nadace Jedličkova ústavu a cílem je vybrat finanční prostředky na podporu dětí a mladých lidí s postižením. Do sbírky se zapojují především děti, žáci a studenti škol. Zelený kolíček si lidé mohou koupit za minimální příspěvek padesát korun.
„Kolíčkový den je veřejná sbírka Nadace Jedličkova ústavu. Jedna část je ta finanční, vybrat co nejvíce peněz na podporu mladých lidí a dětí s postižením. A druhá část je lepší propojení lidí s postižením do naší společnosti, protože často bojují s překážkami, ať už v rámci komunikace, nebo se je bojí lidé oslovit, aby jim třeba neublížili,“ vysvětlila výkonná ředitelka nadace Markéta Balvínová.
Kolíček si lidé mohou koupit za minimální příspěvek padesát korun, což odpovídá nadačnímu příspěvku na dvacet minut osobní asistence. „Člověk s postižením má osobního asistentka a za dvacet minut provedou hygienu, pomůže mu ohřát jídlo nebo mu pomůže na cestách do školy, do práce,“ popsala Balvínová.
Lidé se mohou do sbírky zapojit buď nákupem zeleného kolíčku v ulicích po celé republice, nebo na stránkách www.kolickovyden.cz zjistí, jak mohou do sbírky přispět on-line formou, a to na transparentní účet. Možností je i dárcovská SMS.
Příběh Jakuba
Zelený kolíček vznikl z osobní zkušenosti bývalého studenta Jedličkova ústavu. Jakub studoval na běžné základní škole. V rámci výuky měli i speciální hodiny s psychologem a během nich probíhaly různé hry pro stmelení kolektivu. Jednoho dne žáci dostali kolíček, který měli co nejrychleji připnout na oblečení někomu jinému. „A všechny skončili na Jakubovi, a když byl u nás na praxi, tak vznikla myšlenka udělat z toho něco pozitivního, proto kolíček a zelený. To je barva naděje,“ vysvětlila Balvínová.
Pro Jakuba to byl traumatický zážitek a dobře se začal cítit až v Jedličkově ústavu, kam později nastoupil na střední školu. Ústav například pomáhá nejen s osobní asistencí, ale také s volnočasovými aktivitami, pomůckami, vzděláváním a bezbariérovou dopravou pro handicapované.
Bourání bariér
Nedílnou součástí projektu, jak už zaznělo, je právě snaha bourat bariéry mezi handicapovanými a zdravými lidmi. „Asi jak se bojíme, nebo z nějakého ostychu, tak třeba neoslovíme handicapovaného člověka, bavíme se s asistentem, což je pro ně nepříjemné. Oni jsou to lidi jako my. Já vždycky říkám, že handicap máme všichni, jenom některý jde víc vidět a některý míň. Jsou to lidé, kteří to měli nějaký okamžik života prostě těžší, ale jinak jsou ty děti úžasné,“ řekla Balvínová.
Při kontaktu s handicapovanými jde podle ní o to, nebát se je oslovit. „V rámci jiných aktivit oslovujeme děti, aby od mala věděli, že je úplně v pohodě se s nimi bavit. Nemají problém si o tom postižení i povídat a takhle se snažíme bořit bariéry,“ doplnila výkonná ředitelka nadace.
Loni se ve sbírce podařilo podle Balvínové vybrat necelých 770 tisíc korun s tím, že bylo zapojených asi 67 škol. „Letos máme asi 160 škol plus úřady a doufáme, že se vybere co nejvyšší částka,“ dodala.