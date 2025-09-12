Zadržený český manažer v Senegalu dostal zpět pas, může vycestovat


před 11 mminutami|Zdroj: ČTK

Obchodní ředitel společnosti Transcon Electronic Systems Ilja Mazánek, který byl na začátku června propuštěn z věznice v Dakaru, dostal zpět svůj cestovní pas a může vycestovat ze Senegalu. Sdělilo to ministerstvo zahraničí.

Senegalské úřady dříve firmu Transcon i Mazánka, který je také předsedou zahraniční sekce Hospodářské komory ČR, obvinily z nezákonných finančních převodů v zahraničí a z nezákonného importu materiálu a zařízení. Výše způsobené škody podle nich činila sto milionů eur (necelé 2,5 miliardy korun).

Firma tehdy pochybení odmítla, podle generálního ředitele Transconu Vladimíra Drábka šlo o nedorozumění, které mohlo vzniknout změnou vedení Senegalu. Mazánkovi hrozil trest vězení od jednoho roku do pěti let a Transconu penalizace ve stovkách milionů eur. Z vězení byl propuštěn 5. června.

Zadrženého českého manažera v Senegalu řeší diplomaté i politici
Manažer Ilja Mazánek

Ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS) rozhodnutí senegalských orgánů uvítal, stejně jako obnovenou dynamiku vztahů se západoafrickou zemí. Ocenil podíl ministra dopravy Martina Kupky (ODS), který o věci jednal v únoru přímo v Senegalu.

„Návrat Ilji Mazánka do České republiky je dobrou zprávou nejen pro něj a jeho rodinu, ale též důležitým krokem k zajištění transparentních a stabilních podmínek pro činnost českých firem. Senegal je některými českými podniky vnímán jako strategická brána do Afriky a česká přítomnost v této zemi by měla mít dlouhodobou perspektivu,“ doplnil Kupka.

Mazánka zadržely senegalské úřady loni v listopadu. Firma Transcon, která v africké zemi modernizovala regionální letiště Saint Louis a Matamu, po jeho zatčení práce pozastavila. Podle Lipavského dříve započaté projekty pokračují.

Senegalské úřady obvinily českou firmu a jejího obchodního ředitele z obří škody
Dakarské letiště
Načítání...