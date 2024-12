Senegalské úřady obvinily českou firmu a jejího obchodního ředitele z obří škody

„Nejsme si vědomi žádného pochybení. Po celou dobu trvání projektu důsledně dodržujeme veškeré oficiální kontrolní a schvalovací procesy senegalské strany. Neznáme jediný konkrétní důvod, který by mohl vést senegalské orgány k vznesení tak závažných obvinění,“ uvedl Drábek.

„Ministerstvo zahraničních věcí případ od jeho počátku intenzivně řeší, a to přímo na místě prostřednictvím kolegů ze zastupitelského úřadu v Dakaru,“ uvedl úřad. Čeští diplomaté jsou podle něj s Mazánkem v pravidelném kontaktu a osobně ho navštěvují.

Mazánek je předsedou zahraniční sekce Hospodářské komory. Podle Drábka mu hrozí trest odnětí svobody od jednoho roku do pěti let nepodmíněně a firmě Transcon penalizace ve výši stovek milionů eur. Mazánek je nyní v cele předběžného zadržení v Senegalu, upřesnil Drábek.

Projekt je podle něj financovaný Českou exportní bankou a Komerční bankou z Česka, pojištěný je u Exportní garanční a pojišťovací společnosti. Projekt je také osvobozený od všech „daní, cel a poplatků“, doplnil. „Je v zájmu českého státu, aby se situace vyřešila,“ sdělil Drábek.

Viceprezident Hospodářské komory Radek Jakubský vyjádřil Mazánkovi podporu. „Já si osobně vůbec nedokážu představit, že by s jeho osobnostní charakteristikou by se měl dopustit něčeho, co je mu kladeno za vinu,“ uvedl.