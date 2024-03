Žádné neočkované dítě proti černému kašli nebude vyřazeno z výuky, říká Svrčinová. Chlíbek mluví o „kličkované“

Kontakt na místní oddělení hygienické stanice má na nástěnce ředitelka ZŠ a MŠ U Santošky na Praze 5 Martina Říhová ještě z dob covidu. Rady odborníků by ale ocenila i teď. „V pondělí přišla maminka a oznámila, že její dítě má černý kašel. Bylo celý týden před tím doma. Ve čtvrtek dítě přivedla už zdravé, jak tvrdila. Paní učitelka chtěla potvrzení od dětského lékaře, že dítě může nastoupit,“ dodává Říhová.

Matka nakažené žačky pak od dětské lékařky přinesla „papír“, kde bylo podle ředitelky Říhové napsáno, že dítě bylo ošetřeno na Bulovce, výsledky údajně mělo v normě. „Dítě jsme přijali, už normálně chodí (do výuky), protože jiná možnost není,“ popisuje ředitelka. Do třídy však prý nyní dochází přibližně polovina dětí, protože se bojí.

O návratu do kolektivu by měl podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové rozhodnout ošetřující lékař. Pravomoc vyžadovat písemné potvrzení ale ředitelé nemají. „Pokud ředitelé škol naznají, že mají ve škole nemocné dítě, měli by informovat rodiče, kteří by si dítě měli odvést a kontaktovat místně příslušnou hygienickou stanici,“ sdělila Svrčinová.

Zbytečné kárání?

O karanténě by hygienické stanice měly podle ministerstva zdravotnictví rozhodovat individuálně. Pražští hygienici původně chtěli neočkované děti, v jejichž třídě byl nakažený žák, automaticky 21 dní izolovat. Tvrdili, že jim to tak předepisuje vyhláška.

„Vidím tam pochybení, že se kolegové snažili zjednodušit výklad vyhlášky,“ komentuje pražskou ambici Svrčinová. V pořadu 90' ČT24 zopakovala, že žádné neočkované dítě nebude vyloučeno z výuky. Mohlo prý už onemocnění prodělat nebo do školy vůbec nechodilo. Hygienici ve spolupráci s lékařem podle ní mohou nastavit i jiná opatření. Svrčinová také prohlásila, že kroky pražské hygieny prošetří kárná komise, zatím má ale její šéfka Zdeňka Shumová její důvěru.

„Prakticky tady byly hygienické stanice pokárány za to, že postupují v souladu s vyhláškou. Mám trošičku pocit, že se spíš jedná o nějaké politické ovlivnění než o to odborné,“ oponuje hygieničce předseda České vakcinologické společnosti ČLS JEP Roman Chlíbek.

V 90' ČT24 dodal, že vyhlášce „rozumíme všichni stejně“ a některé interpretace mu připomínají „kličkovanou“. Vyřazení neočkovaného dítěte v případě nákazy ve třídě je podle něj základní opatření. „Zaráží mě, že se snažíme vyhlášku ohýbat,“ míní s tím, že se spustila „hysterie“, že se budou neočkované děti vylučovat ze škol – jde prý o jednotky dětí a taková akce by byla v zájmu dítěte i kolektivu.

„Pokud se zamezí přístup do školy těm neočkovaným, tak je to vlastně v jejich prospěch, protože jsou nejrizikovější pro vystavení se této bakterii,“ míní také epidemiolog z 3. lékařské fakulty UK Marek Petráš.