Začátek týdne bude chladnější a deštivější, od čtvrtka se oteplí

Na začátku tohoto týdne bude místy pršet, nejvyšší odpolední teploty zejména na severu nepřekročí ani deset stupňů Celsia, jinde se dostanou maximálně k 15 stupňům. Od čtvrtka se oteplí až na 18 stupňů, srážky budou už jen výjimečné. V neděli se ale znovu výrazněji ochladí a má víc pršet, vyplývá z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Počasí se během týdne několikrát změní. V pondělí a v úterý převládne velká oblačnost a místy dorazí déšť, na hory i sněhové srážky. Ve středu a ve čtvrtek naopak čekají meteorologové slunečné počasí beze srážek. O něco více oblačnosti se objeví v pátek a sobotu, kdy nelze vyloučit ojedinělé přeháňky.
„A v neděli přijde pravděpodobně více oblačnosti se srážkami a ochlazením,“ uvedl ČHMÚ.
Nejvyšší teploty se v pondělí budou na severozápadě a severu republiky pohybovat od pěti do deseti stupňů, jinde od deseti do 15 stupňů, na jižní Moravě vystoupají až na 17 stupňů Celsia. Bude převážně oblačno a zataženo, může pršet, v nejvyšších polohách sněžit. Podobný ráz počasí vydrží do středy, od čtvrtka do soboty by se maxima měla blížit osmnácti stupňům Celsia.
V neděli se zatáhne a maxima spadnou k osmi až třinácti stupňům.
Ranní teploty se na začátku týdne udrží slabě nad bodem mrazu, ve středu v místech s vyjasněním a uklidněním větru klesnou na minus čtyři stupně. Ranní mrazy se mohou objevit i v následujících dnech.
„Během pondělí bude počasí v Česku ovlivňovat okluzní fronta postupující od severovýchodu. Bude přinášet velkou oblačnost a také srážky. Nejméně srážek očekáváme na jihu. Na severu Čech se bude relativně ochlazovat. Bude tam také nejintenzivněji pršet, “ upřesnil meteorolog ČT Miloš Dvořák.
Nad 900 metrů nadmořské výšky budou srážky přecházet ve srážky smíšené nebo sněhové, dodal. Nad tisícem metrů výšky by pak mohlo napadnout až do deseti centimetrů nového sněhu.