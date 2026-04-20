Začátek týdne bude chladnější a deštivější, od čtvrtka se oteplí


před 40 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Na začátku tohoto týdne bude místy pršet, nejvyšší odpolední teploty zejména na severu nepřekročí ani deset stupňů Celsia, jinde se dostanou maximálně k 15 stupňům. Od čtvrtka se oteplí až na 18 stupňů, srážky budou už jen výjimečné. V neděli se ale znovu výrazněji ochladí a má víc pršet, vyplývá z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Počasí se během týdne několikrát změní. V pondělí a v úterý převládne velká oblačnost a místy dorazí déšť, na hory i sněhové srážky. Ve středu a ve čtvrtek naopak čekají meteorologové slunečné počasí beze srážek. O něco více oblačnosti se objeví v pátek a sobotu, kdy nelze vyloučit ojedinělé přeháňky.

„A v neděli přijde pravděpodobně více oblačnosti se srážkami a ochlazením,“ uvedl ČHMÚ.

Nejvyšší teploty se v pondělí budou na severozápadě a severu republiky pohybovat od pěti do deseti stupňů, jinde od deseti do 15 stupňů, na jižní Moravě vystoupají až na 17 stupňů Celsia. Bude převážně oblačno a zataženo, může pršet, v nejvyšších polohách sněžit. Podobný ráz počasí vydrží do středy, od čtvrtka do soboty by se maxima měla blížit osmnácti stupňům Celsia.

V neděli se zatáhne a maxima spadnou k osmi až třinácti stupňům.

Ranní teploty se na začátku týdne udrží slabě nad bodem mrazu, ve středu v místech s vyjasněním a uklidněním větru klesnou na minus čtyři stupně. Ranní mrazy se mohou objevit i v následujících dnech.

Nahrávám video
Předpověď počasí (20. 4. 2026)
Zdroj: ČT24

„Během pondělí bude počasí v Česku ovlivňovat okluzní fronta postupující od severovýchodu. Bude přinášet velkou oblačnost a také srážky. Nejméně srážek očekáváme na jihu. Na severu Čech se bude relativně ochlazovat. Bude tam také nejintenzivněji pršet, “ upřesnil meteorolog ČT Miloš Dvořák.

Nad 900 metrů nadmořské výšky budou srážky přecházet ve srážky smíšené nebo sněhové, dodal. Nad tisícem metrů výšky by pak mohlo napadnout až do deseti centimetrů nového sněhu.

Výběr redakce

Ceny ropy a plynu prudce rostou po opětovném uzavření Hormuzského průlivu

07:54Aktualizovánopřed 9 mminutami
Těla dětí nalezená na hřbitově nepatřila obětem zločinů, uvedla trinidadská premiérka

před 2 hhodinami
Vláda projedná návrh o rok odložit používání geoportálu územního plánování

před 4 hhodinami
Írán obvinil USA z porušení příměří a slíbil odvetu

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
V bulharských volbách vede strana exprezidenta Radeva

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Muž v USA po hádce zavraždil osm dětí, policie ho zastřelila

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Mapa demarkační linie v Libanonu přisuzuje Izraeli kontrolu nad desítkami měst

před 11 hhodinami
Trump potvrdil pondělní účast USA na jednání s Íránem. Teherán odmítá dorazit

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

VideoÍrán může být po válce agresivnější, říká Telička. Je dál od jaderné bomby, míní Landovský

„V tuto chvíli je velmi diskutabilní, jestli byl (íránský) režim oslaben,“ uvedl v Duelu ČT24 bývalý eurokomisař a poslanec Evropského parlamentu Pavel Telička. Existuje podle něj také možnost, že Írán bude ještě „agresivnější“, než tomu bylo doposud. „Z hlediska dlouhodobé perspektivy nejsem příliš velkým optimistou,“ dodal. Primárních cílů útoku na Írán, tedy oddálit tuto blízkovýchodní zemi od jaderné bomby, bylo podle bývalého velvyslance při NATO Jakuba Landovského dosaženo. „Změna režimu jako sekundární cíl se nepovedla,“ připustil ale. Kromě války v Íránu probrali hosté debaty moderované Danielem Takáčem také opakovaná vyjádření některých amerických představitelů týkající se možnosti odchodu USA z NATO a obchodní vztahy mezi EU a Spojenými státy.
před 3 mminutami

před 40 mminutami

VideoKultura cestování vlakem se od devadesátých let transformovala pomalu

Před 35 lety Československé státní dráhy skomíraly. Nákladních vagonů a lokomotiv bylo zbytečně moc, osobní vozy se zase jevily zastaralé a nevyhovující. Dluhy narůstaly a na postupnou transformaci se muselo čekat. Modernizace železnic oficiálně začala až po rozdělení republiky. Rychlost i komfort cestování se od té doby na některých tratích výrazně zlepšily, omlazování vozového parku ale trvá dodnes.
před 1 hhodinou

Nový lék může dětem s Duchennovou svalovou dystrofií oddálit ztrátu chůze

Dětem s Duchennovou svalovou dystrofií (DMD) by mohl pomoci nový přípravek, který zpomaluje postup nemoci a oddaluje ztrátu schopnosti chůze. V Česku ho pojišťovna zatím schválila prvnímu pacientovi. Onemocnění, při němž postupně odumírají svaly, zatím nelze zcela vyléčit. Nemocí trpí v zemi přes 350 lidí.
před 2 hhodinami

VideoVýrobců obuvi ubývá, trendy i návyky zákazníků mění trh

Počet výrobců obuvi klesá – v Česku za tři roky o třináct, v Evropě o více než dva tisíce. Stávající producenti proto hledají nové cesty, jak oslovit zákazníky, zatímco čelí silné konkurenci z Asie. Češi se při nákupech stále z velké části orientují podle ceny, přibývá však i těch, kteří si připlatí za takzvanou barefoot obuv napodobující chůzi naboso nebo za boty na míru. Vedle zdravé chůze hraje stále větší roli především pohodlí, trendem posledních let navíc zůstávají tenisky.
před 2 hhodinami

Vláda projedná návrh o rok odložit používání geoportálu územního plánování

Návrh prodloužit o jeden rok přechodné období, v němž nebude povinné používat Národní geoportál územního plánování, projedná v pondělí vláda. Na programu má i dvojici novel měnící rozpočtové určení daní, které předložil Pardubický kraj, nebo opoziční návrh Starostů a nezávislých (STAN) na úpravu krácení odměn zastupitelů při hromadění funkcí.
před 4 hhodinami

Zůna schválil doporučení o rozvoji protivzdušné obrany

Jde o výzbroj, která vyjde v součtu dráž než zatím rekordní nákup letounů F-35 – posílit má celá protivzdušná obrana. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) schválil příslušné vojenské doporučení, s rozvojem počítá příštích minimálně deset let. Ochranu před vzdušným napadením považuje za prioritu i opozice. Upozorňuje ale, že tomu neodpovídá rozpočet – a bez navyšování obranných výdajů to podle ní nepůjde.
před 12 hhodinami

VideoVojtěchův resort chce omezit alkohol. Opatření by mířila na noční prodej či reklamu

Ministerstvo zdravotnictví chystá několik opatření, kterými chce snížit spotřebu alkoholu. Ta v Česku stále patří k nejvyšším na světě. Jednou z možností je podle ministra Adama Vojtěcha (za ANO) zákaz nočního prodeje ve večerkách nebo na čerpacích stanicích. Podpořil by ho například i národní protidrogový koordinátor Pavel Bém, naopak ministr pro sport a prevenci Boris Šťastný (Motoristé) je proti. Návrh má být hotový do léta a počítá také s přísnějšími pravidly pro reklamu či omezením prodeje alkoholu v blízkosti škol. Zákaz nočního prodeje by se v praxi dotkl především obyvatel velkých měst, zatímco v menších obcích je dostupnost alkoholu už nyní omezená, často jen na hospody.
před 12 hhodinami
Načítání...