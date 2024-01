Za praní špinavých peněz udělil soud v kauze Aladin tři roky vězení

Metropolitní spořitelní družstvo (MSD) vzniklo na konci 90. let. Patřilo mezi nejvýznamnější kampeličky v Česku. V roce 2013 ale Finanční analytický úřad podal trestní oznámení kvůli podezřelým finančním transakcím. Státní zastupitelství následně kampeličce zablokovalo všechny peníze. O rok později si první lidé vyslechli obvinění, v roce 2016 k nim přibyl právě al-Nasser, kterého policie začala stíhat kvůli praní špinavých peněz vytunelovaných z MSD.

Nyní padl u Obvodního soudu pro Prahu 8 verdikt, zatím nepravomocný. al-Nasser si podle něj má ve vězení odsedět tři roky. „Obžalovaný (se) pro výkon tohoto trestu zařazuje do věznice s ostrahou (a odsuzuje se k) peněžitému trestu ve výši 547 denních sazeb, když denní sazba činí 50 tisíc korun, tedy celkem ve výši 27 350 000 korun,“ píše v rozsudku předseda senátu Petr Novák. Pokud by částku obžalovaný nezaplatil, náhradní trest by znamenal další tři roky vězení.

Peníze šly na účty v Hongkongu

Případ al-Nassera úzce souvisí s kauzou kolem manažerů vytunelovaného MSD, který aktuálně projednává soud. Systém praní peněz měl fungovat na principu pyramidy. Kampelička poskytla úvěry nesolventním společnostem, v některých případech takzvaným bílým koním. Tyto peníze pak odcházely na účty v Hongkongu. Část pak měl al-Nasser společně s dalšími osobami vybrat nebo přeposlat na další účty. Část peněz se vrátila zpátky do Česka a putovala například na splátky úroků MSD.

„(Obžalovaný) přijímal finanční prostředky, které pocházely z trestné činnosti a byly získány spácháním zločinu zpronevěry (…), ke škodě Metropolitního spořitelního družstva (…) a za účasti dalších osob se úmyslně podílel na zastíraní původu těchto finančních prostředků tak, aby se před kompetentními státními orgány (…) jevily jako legální transakce,“ stojí ve verdiktu obvodního soudu.