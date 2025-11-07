Za machinace se zakázkami na resortu obrany soud potrestal tři lidi a firmu

V případu zakázek na stavební práce v resortu ministerstva obrany Okresní soud v Mladé Boleslavi odsoudil tři fyzické a jednu právnickou osobu. Za podvod, podplácení a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky obvinění dostali podmínku, peněžitý trest či zákaz činnosti, zjistila ČT. Trestných činů se mezi lety 2020 až 2023 dopouštěla firma Terchostav a zástupce vedení odboru na ministerstvu obrany. Ministerstvo je v případu poškozené, proti výroku o náhradě škody se odvolalo.
„Schvaluje se dohoda o vině a trestu, která byla dne 4. září 2025 uzavřena v sídle Okresního státního zastupitelství v Mladé Boleslavi,“ stojí v jednom ze tří anonymizovaných rozsudků, které má ČT k dispozici.
Odsouzení muž a žena předem věděli o zakázkách, čehož následně využili ve prospěch firmy Terchostav. Za informace navíc podpláceli vedoucího odboru na ministerstvu obrany. Ten úplatky v hodnotě desítek tisíc korun přijímal. Původně obviněným hrozilo až osmileté vězení.
Jednou ze zakázek byla oprava Kasáren Jiřího z Poděbrad. Zástupce Terchostavu předem od muže z ministerského odboru věděl odhad vítězné ceny v hodnotě kolem pěti milionů korun. Soutěž tak firma vyhrála na úkor konkurence. V devíti případech navíc obvinění uzavřeli smlouvu o pracích, které ale firma buď zčásti, či zcela nevykonala. Ministerstvo následně ale za dílo platilo.
Resortu měla vzniknout škoda za sedm milionů korun
Podnikatele soud potrestal tříletou podmínkou a peněžitým trestem ve výši 2,7 milionu korun. Obviněná žena dostala trest mírnější, protože měla muži v trestné činnosti pouze pomáhat. Firmu Terchostav sice formálně založila, řídil ji ale muž. Podle soudu ale o neoprávněnosti jeho činnosti věděla a kryla jej. Zaplatit musí 222 tisíc korun, k tomu dostala roční podmínku a zákaz činnosti.
Obviněným na straně ministerstva je zástupce vedoucího pražského oddělení provozu, který působil na odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem. Soud mu nařídil pětiletý zákaz zaměstnání ve státních orgánech, kde se s veřejnými zakázkami pracuje. K tomu dostal tříletou podmínku a peněžitý trest ve výši téměř 1,2 milionu korun.
Třetí řízení se vede se samotnou firmou. I tu soud uznal vinnou, ale finančně ji nepotrestal. Terchostav tak pouze nesmí pět let plnit veřejné zakázky nebo se veřejné soutěže účastnit.
Podle kriminalistů Vojenské policie se celková škoda, která ministerstvu obrany vznikla, pohybovala kolem sedmi milionů korun. Ministerstvo se proti výroku o náhradě škody ve všech třech řízeních ale odvolalo. „Spisy tedy budou zaslány k rozhodnutí Krajskému soudu v Praze,“ uvedl předseda mladoboleslavského okresního soudu Pavel Rozsypal.