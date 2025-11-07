Za machinace se zakázkami na resortu obrany soud potrestal tři lidi a firmu


před 5 mminutami|Zdroj: ČT24

V případu zakázek na stavební práce v resortu ministerstva obrany Okresní soud v Mladé Boleslavi odsoudil tři fyzické a jednu právnickou osobu. Za podvod, podplácení a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky obvinění dostali podmínku, peněžitý trest či zákaz činnosti, zjistila ČT. Trestných činů se mezi lety 2020 až 2023 dopouštěla firma Terchostav a zástupce vedení odboru na ministerstvu obrany. Ministerstvo je v případu poškozené, proti výroku o náhradě škody se odvolalo.

„Schvaluje se dohoda o vině a trestu, která byla dne 4. září 2025 uzavřena v sídle Okresního státního zastupitelství v Mladé Boleslavi,“ stojí v jednom ze tří anonymizovaných rozsudků, které má ČT k dispozici.

Odsouzení muž a žena předem věděli o zakázkách, čehož následně využili ve prospěch firmy Terchostav. Za informace navíc podpláceli vedoucího odboru na ministerstvu obrany. Ten úplatky v hodnotě desítek tisíc korun přijímal. Původně obviněným hrozilo až osmileté vězení.

Jednou ze zakázek byla oprava Kasáren Jiřího z Poděbrad. Zástupce Terchostavu předem od muže z ministerského odboru věděl odhad vítězné ceny v hodnotě kolem pěti milionů korun. Soutěž tak firma vyhrála na úkor konkurence. V devíti případech navíc obvinění uzavřeli smlouvu o pracích, které ale firma buď zčásti, či zcela nevykonala. Ministerstvo následně ale za dílo platilo.

Obrana dle NKÚ promeškala levnější nákup raket, píší Seznam Zprávy
Protiletadlový raketový systém SPYDER

Resortu měla vzniknout škoda za sedm milionů korun

Podnikatele soud potrestal tříletou podmínkou a peněžitým trestem ve výši 2,7 milionu korun. Obviněná žena dostala trest mírnější, protože měla muži v trestné činnosti pouze pomáhat. Firmu Terchostav sice formálně založila, řídil ji ale muž. Podle soudu ale o neoprávněnosti jeho činnosti věděla a kryla jej. Zaplatit musí 222 tisíc korun, k tomu dostala roční podmínku a zákaz činnosti.

Obviněným na straně ministerstva je zástupce vedoucího pražského oddělení provozu, který působil na odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem. Soud mu nařídil pětiletý zákaz zaměstnání ve státních orgánech, kde se s veřejnými zakázkami pracuje. K tomu dostal tříletou podmínku a peněžitý trest ve výši téměř 1,2 milionu korun.

Třetí řízení se vede se samotnou firmou. I tu soud uznal vinnou, ale finančně ji nepotrestal. Terchostav tak pouze nesmí pět let plnit veřejné zakázky nebo se veřejné soutěže účastnit.

Podle kriminalistů Vojenské policie se celková škoda, která ministerstvu obrany vznikla, pohybovala kolem sedmi milionů korun. Ministerstvo se proti výroku o náhradě škody ve všech třech řízeních ale odvolalo. „Spisy tedy budou zaslány k rozhodnutí Krajskému soudu v Praze,“ uvedl předseda mladoboleslavského okresního soudu Pavel Rozsypal.

V kauze nemocničních zakázek zajistili policisté majetek za 192 milionů
Ilustrační snímek

Výběr redakce

Babiš se schází s některými kandidáty na ministry

Babiš se schází s některými kandidáty na ministry

08:50Aktualizovánopřed 43 mminutami
„Žádný kout planety nezůstane nedotčen.“ Summit v Brazílii se zabývá klimatem

„Žádný kout planety nezůstane nedotčen.“ Summit v Brazílii se zabývá klimatem

před 46 mminutami
Prezident Pavel udělil milosti dvěma ženám

Prezident Pavel udělil milosti dvěma ženám

před 1 hhodinou
Tajfun si ve Vietnamu vyžádal pět životů, na Filipínách už 188

Tajfun si ve Vietnamu vyžádal pět životů, na Filipínách už 188

08:54Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Po kontaktu s balíčkem na základně u Washingtonu onemocnělo několik lidí

Po kontaktu s balíčkem na základně u Washingtonu onemocnělo několik lidí

před 3 hhodinami
Ukrajinští uprchlíci se v Německu dobře integrují, zaplňují i nedostatkové profese

Ukrajinští uprchlíci se v Německu dobře integrují, zaplňují i nedostatkové profese

před 5 hhodinami
Milice na „náměstí smrti“ střílely děti, popsali Fášir přeživší

Milice na „náměstí smrti“ střílely děti, popsali Fášir přeživší

před 6 hhodinami
Od ledna se mění zbraňové předpisy, zájem o zbrojní průkazy je enormní

Od ledna se mění zbraňové předpisy, zájem o zbrojní průkazy je enormní

před 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Za machinace se zakázkami na resortu obrany soud potrestal tři lidi a firmu

V případu zakázek na stavební práce v resortu ministerstva obrany Okresní soud v Mladé Boleslavi odsoudil tři fyzické a jednu právnickou osobu. Za podvod, podplácení a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky obvinění dostali podmínku, peněžitý trest či zákaz činnosti, zjistila ČT. Trestných činů se mezi lety 2020 až 2023 dopouštěla firma Terchostav a zástupce vedení odboru na ministerstvu obrany. Ministerstvo je v případu poškozené, proti výroku o náhradě škody se odvolalo.
před 5 mminutami

Babiš se schází s některými kandidáty na ministry

Předseda ANO Andrej Babiš, který z pověření prezidenta Petra Pavla jedná o sestavení vlády s SPD a Motoristy, se v pátek dopoledne schází s některými kandidáty na ministry. Konkrétní jména kandidátů do nového kabinetu Babiš dosud neoznámil a seznam členů vznikající vlády zatím nepředal ani prezidentu Pavlovi.
08:50Aktualizovánopřed 43 mminutami

Prezident Pavel udělil milosti dvěma ženám

Prezident Petr Pavel udělil dvě milosti, svoji ústavní pravomoc využil popáté za více než dva a půl roku ve funkci, oznámil odbor komunikace prezidentské kanceláře. Zbytek trestu odnětí svobody prominul šestasedmdesátileté ženě, která se po naléhání svého vnuka podílela na posílání zásilek obsahujících zakázané látky do vězení. Milost udělil také třiadvacetileté ženě, která v tanečním klubu poskytla kamarádce drogu extázi, v důsledku čehož druhý den kamarádka zemřela. Látku si odsouzená také sama vzala.
před 1 hhodinou

Soud v Hradci Králové zprostil všechny obžalované viny z podílu na vraždě muže

Krajský soud v Hradci Králové zprostil všechny čtyři obžalované viny z podílu na vraždě, a to včetně pardubického advokáta Pavla Jelínka. Ten si dle obžaloby kvůli rodinným sporům objednal vraždu expartnera své dcery, podle soudu se to neprokázalo. Muž byl podle spisu v prosinci 2022 v Hradci Králové přepaden a unesen, tělo se nikdy nenašlo. Soud u všech obžalovaných oproti podané obžalobě změnil právní kvalifikaci z vraždy na zbavení osobní svobody.
před 2 hhodinami

Havlíček by ukrajinskou vlajku sundal méně okázale. Symboly jsou potřeba, říká Vlček

Prezident Petr Pavel požádal premiéra v demisi Petra Fialu (ODS), aby všechny resorty svým nástupcům předal hladce a co nejrychleji. Podle ministra průmyslu a obchodu v demisi Lukáše Vlčka (STAN) k hladkému předání moci dojde, sám prý činí konkrétní kroky, řekl v Událostech, komentářích moderovaných Janou Peroutkovou. „Neprobíhá to hladce a neprobíhá to bez problému,“ oponoval 1. místopředseda ANO Karel Havlíček.
před 4 hhodinami

Od ledna se mění zbraňové předpisy, zájem o zbrojní průkazy je enormní

Střelnice zaznamenávají obrovský zájem o zbrojní průkazy, někde se poptávka zvýšila o stovky procent. Termíny pro složení zkoušek už jsou ale většinou obsazené. Žadatelé se totiž snaží získat zbrojní průkaz ještě do konce roku, neboť od ledna se po téměř čtvrt století výrazně změní zbraňové předpisy, které upravují nejen podmínky zkoušek, ale třeba také kategorizace zbraní.
před 6 hhodinami

Na letišti v Hradci Králové stojí osm let ruské letadlo. Nikdo o něj nestojí

Na letišti v Hradci Králové stojí dopravní letadlo, které nechce ani jeho vlastník. Stroj ruských majitelů přitom přistál na východě Čech nouzově už před osmi lety. Jen nezaplacené poplatky činí zatím kolem milionu korun.
před 6 hhodinami

„Dohody neplatily ani hodinu.“ ANO nechce Skopečka na postu místopředsedy sněmovny

O vedení sněmovny není úplně jasno ani po ustavující schůzi. Poslanci zvolili předsedou lídra SPD Tomia Okamuru. Ze čtyř místopředsednických postů ale obsadili jen dva, navzdory dohodě iniciované hnutím ANO neuspěl ani kandidát ODS Jan Skopeček.
před 16 hhodinami
Načítání...