Vztahy v rámci NATO budou definovány jinak, míní Ženíšek

Místopředseda zahraničního výboru sněmovny a TOP 09 Marek Ženíšek odpovídal v Interview ČT24 na otázky zejména ohledně Mnichovské bezpečnostní konference. Hlavním poselstvím konference podle něj bude to, že končí éra bezpečnosti nebo komfortu pro Evropu a ta bude muset výrazně více investovat do své obrany. Spojenectví v rámci NATO budou nově vycházet z toho, jaké má která země kapacity, výkon a ochotu podílet se na společné obraně, míní. S moderátorem Danielem Takáčem hovořil i o stavu české armády, vyhlídkách na konec ruské války proti Ukrajině nebo perspektivě TOP 09 v české politice.