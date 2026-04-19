Nahrávám video
Ministerstvo zdravotnictví chystá několik opatření, kterými chce snížit spotřebu alkoholu. Ta v Česku stále patří k nejvyšším na světě. Jednou z možností je podle ministra Adama Vojtěcha (za ANO) zákaz nočního prodeje ve večerkách nebo na čerpacích stanicích. Podpořil by ho například i národní protidrogový koordinátor Pavel Bém, naopak ministr pro sport a prevenci Boris Šťastný (Motoristé) je proti. Návrh má být hotový do léta a počítá také s přísnějšími pravidly pro reklamu či omezením prodeje alkoholu v blízkosti škol. Zákaz nočního prodeje by se v praxi dotkl především obyvatel velkých měst, zatímco v menších obcích je dostupnost alkoholu už nyní omezená, často jen na hospody.