Vlček chce urychlit výstavbu paroplynových elektráren. Návrh podpoříme, řekl Havlíček

Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) plánuje do konce ledna sněmovně předložit zákon, který by urychlil výstavbu paroplynových elektráren. Opoziční ANO by podle místopředsedy sněmovny Karla Havlíčka (ANO) návrh podpořilo. „Nastává situace, kdy hrozí nedostatek elektřiny,“ řekl v Otázkách Václava Moravce.

Podle Vlčka by měl mimořádný zákon nazvaný „lex plyn“ urychlit schvalování a následnou výstavbu paroplynových elektráren s výkonem nad sto megawattů. „V současnosti máme připravené paragrafové znění a jednáme o tom na úrovni koalice,“ ujasnil ministr. Následně by měla návrh schvalovat vláda, která by jej předložila poslancům.

Opoziční ANO by podle Havlíčka návrh podpořilo. Nastává podle něj totiž situace, kdy hrozí nedostatek elektřiny. Havlíček upozornil, že je potřeba se zabývat nejen urychlením výstavby paroplynových zdrojů, ale i systémem, jak udržet některé uhelné elektrárny. Zmínil například formu aukcí. „Lex plyn“ spolu s podporou obnovitelných zdrojů nebo investic do přenosové a distribuční sítě by měl podle Vlčka v budoucnu umožnit snížení cen elektřiny pro domácnosti.

Novela energetického zákona Vlček a Havlíček se také shodli na důležitosti novely energetického zákona, jejíž schvalování však ve sněmovně hnutí ANO oddaluje. Nelíbí se mu pozměňující návrh z pera ministerstva financí, dle kterého by stát mohl snížit částku, kterou vyplácí z rozpočtu na podporu obnovitelných zdrojů energie. Hnutí se obává možných budoucích arbitráží. Vlček chápe, že opozice s některými záležitostmi obsaženými v novele není spokojená. Vadí mu ale, že se debata točí jen kolem zmíněného pozměňujícího návrhu. „Chápu pohnutky resortu financí a ztotožňuji se s nimi. To, co se v českém právním řádu stalo v roce 2009 a 2010, ten solární tunel, vadí nejen mně, ale věřím, že i dalším subjektům,“ poznamenal. Vlček ale chce, aby novela třetím čtením prošla, proto jedná s předkladateli pozměňujícího návrhu, aby jej stáhli. Uvedl, že je také ochotný stáhnout návrh týkající se záporných cen. „Systém záporných cen sice dává smysl, ale čas, který je navržen, je podle mě nedostatečný. Pojďme se k tématu vrátit v dalších novelách.“