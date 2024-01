Vláda chystá změny ve volebním systému, chce prosadit korespondenční hlasování

Volba prezidenta republiky

Volební změny také zpřesňuje podmínky kandidatury na prezidenta. Nově jeden zákonodárce může podpořit pouze jednoho kandidáta, navíc musí jít o ty poslance či senátory s aktuálním mandátem. Vyřešit se mají i pochybení u kontrol podpisů občanských kandidátů.

„Zavádíme možnost elektronického sběru podpisů, za čtyři roky elektronizace poskočí a kandidáti to budou využívat, bude to pro všechny jednodušší,“ řekl Rakušan. „Že to nebylo dokonalé, to víme. Přichází s tím odborníci z ministerstva, budeme o tom mluvit ve sněmovně a uvidíme, jak se to osvědčí,“ uvedl Vondráček.

Návrh má brzy projednat vláda. Změny mají být účinné za dva roky, aby se pak podle nich konala příští prezidentská volba v roce 2028.