Vláda by měla rychle řešit finanční nerovnováhu ve zdravotnictví, varuje Česká lékařská komora

V dohodovacím řízení s pojišťovnami o rozdělení 530 miliard korun z veřejného zdravotního pojištění v roce 2025 se zřejmě dohodnou jen zubaři a gynekologové, řekl po jednání vedení ministerstva zdravotnictví s prezidentem České lékařské komory (ČLK) Milanem Kubkem ředitel odboru regulace cen a úhrad resortu Tomáš Troch. Kubek kritizoval dubnové vládní usnesení, že systém má příští rok hospodařit vyrovnaně. Podle něj to neumožní pokrýt reálné náklady na péči.

„Na nákladové straně je potřeba dorovnat deficit z loňského roku, který tvoří přes 10 miliard korun,“ vysvětlil Troch. „V okamžiku, kdy v letošním roce vyrovnáme deficit a zdravotní pojištění bude hospodařit vyrovnaně, tak příští rok celý růst příjmů bude možné alokovat do růstu nákladů,“ dodal.

Oficiálně dohodovací řízení mezi zdravotními pojišťovnami a čtrnácti segmenty zdravotní péče končí ve čtvrtek. Podle Trocha je nepravděpodobné, že by se dohodlo více segmentů. Meziročně vzrostou očekávané příjmy systému o 22 miliard korun, reálně ale pojišťovny mají na nabídku nárůstu 12 miliard.

Podle vyjádření ředitele největší Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeňka Kabátka pojišťovna v dohodovacím řízení postupovala s cílem dosáhnout vyrovnaného hospodaření. „A to nejen kvůli vládnímu usnesení, ale také z důvodu zajištění dlouhodobé stability systému. Prioritou bylo zajištění úhrad rostoucích mandatorních výdajů a podpora zejména primární péče,“ uvedl Kabátek.

Podle Kubka ale takový nárůst neumožní zdravotním pojišťovnám platit za péči reálné ceny a lékařům pokrýt náklady. Za nejhorší považuje situaci pro ambulantní specialisty. „Tuto finanční nerovnováhu by měla vláda urychleně řešit, a to buď zvýšením příjmů zdravotních pojišťoven, nebo uvolněním jejich finančních rezerv, případně omezením rozsahu pojišťovnami hrazené péče,“ prohlásil. Dodal, že se s pojišťovnami dohodly právě gynekologie a stomatologie, kde si lidé už teď na péči připlácejí.

Podle Kubka by tak bylo vhodné, aby vláda změnila své usnesení zakazující pojišťovnám deficitní hospodaření nebo přidala do systému další peníze, například navýšením plateb za státní pojištěnce nebo směřováním výnosů z některých daní do veřejného zdravotního pojištění. Zmínil například daně z alkoholu nebo zvažovanou daň ze sladkých nápojů.

Podle náměstka ministra zdravotnictví Václava Pláteníka (KDU-ČSL) šéf resortu Vlastimil Válek (TOP 09) výhrady komory na vládě vyřídí. „Je řada odborností mezi soukromými ambulantními specialisty, pro něž aktuální úhradové mechanismy nepůsobí efektivně,“ připustil.