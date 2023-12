Vánoce nebudou tak štědré jako loni, ukazuje průzkum. V kurzu jsou dárky z druhé ruky

Největší část z vánočního rozpočtu připadá na dárky. Nejčastěji se za ně Češi chystají vydat mezi třemi a pěti tisíci korunami. Týká se to 22 procent lidí. Téměř stejně dotázaných plánuje za dárky utratit od pěti do deseti tisíc. Tisíc až tři tisíce korun si jako hranici stanovilo třináct procent lidí.

Malá skupina lidí nechce na Vánoce šetřit a na dárky si hodlá vzít půjčku. Za dobrý plán to považují tři procenta Čechů. Nejčastěji si lidé plánují půjčit pět až deset tisíc korun. Podobný zájem je ale i o půjčky mezi deseti až patnácti tisíci, stejně jako o ty od dvou do pěti tisíc. Za půjčené peníze lidé nakupují nejvíc hračky, vybavení do bytu a elektroniku. Odborníci před půjčkami na spotřebu dlouhodobě varují.

Ti, kteří si nechtějí půjčovat, ale ani nemají příliš volné hotovosti, vybírají z použitého zboží. Na internetu jeho prodej od začátku roku stoupl o čtvrtinu a proti loňsku je vyšší o třicet procent. A prodeje rostou dál. V případě knih lidé často shánějí vzácná vydání, u elektroniky je stále největší motivací úspora peněz.