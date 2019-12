Když Štědrý večer nemůže být štědrý. Dětem plní přání nejen Ježíšek, ale i charita

Největší charitativní sbírkou zaměřenou na děti je akce Krabice od bot, organizovaná Diakonií Českobratrské církve evangelické. Do krabic od obuvi mohou zájemci zabalit věci k užitku i pro zábavu, které pak pod stromečkem potěší děti z vyloučených lokalit a dětských domovů.

Ideální dárek? Něco k užitku i pro potěchu

Letos jim přání splnilo přes třicet tisíc dárců. Smyslem je, aby se do sbírky zapojili jak rodiče, tak jejich potomci, kteří se tímto způsobem učí solidaritě s potřebnými. K letošním dárcům patřily například herečka Michaela Maurerová a její děti. „Jsem ráda, že jim něco, co trápí ostatní, není cizí. Je to přirozený způsob, jak děti vést k laskavosti,“ domnívá se.

Nadílku z Krabice od bot si už rozbalili například v dětském domově v Mladé Boleslavi. Při besídce se mohla radovat dvacítka dětí, jen ze zmíněného charitativního projektu obdrželi na sedmdesát dárků. Vedení si pochvalovalo, že dárci více promýšleli obsah balíčků. „Věci pro zábavu, kosmetické přípravky i něco dobrého na zub,“ upřesňuje zástupkyně ředitele Veronika Háková, jak by ideální nadílka měla vypadat.