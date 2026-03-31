Soud poslal do vazby i pátého zadrženého v případu požáru ve zbrojovce

Pardubický soud v úterý odpoledne poslal do vazby i pátého člověka zadrženého v případu zapálení haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích. Žalobce Martin Bílý z Vrchního státního zastupitelství v Praze sdělil, že důvodem k rozhodnutí o vazbě jsou obavy, aby dotyčný neutekl, neovlivňoval svědky a neopakoval trestnou činnost. Neupřesnil ale, zda je to Čech, nebo cizinec, muž, či žena. Podle informací ČTK jde o ženu.
Obviněný si dle Bílého proti vzetí do vazby podal stížnost. Zadrženého před budovu soudu přišlo podpořit šest dívek, tři z nich přes sebe měly přehozenou palestinskou vlajku.
Kriminalisté pátého zadrženého v případu požáru obvinili z teroristického útoku a z účasti na teroristické skupině. Hrozí mu až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Tři z pěti zadržených poslal v uplynulých dnech pardubický okresní soud do vazební cely, čtvrtý – americká občanka – je v předběžné vazbě na Slovensku. Také oni si proti vzetí do vazby podali stížnost. Slovenská policie uvedla, že ve spolupráci s Úřadem mezinárodní policejní spolupráce činí procesní úkony směřující k vydání zadržené Američanky do tuzemska.
Obviněný člověk v úterý u soudu nevypovídal a podal stížnost proti vzetí do vazby, bude se jí zabývat krajský soud a rozhodnutí lze očekávat asi do tří týdnů, odhadl soudce okresního soudu Karel Gobernac. Podle něj nejde o člověka, který je české národnosti, ale při řízení nebylo potřeba překladatele, protože umí česky a rozumí velmi dobře.
Požár vypukl v pardubickém průmyslovém areálu v pátek 20. března ráno. Zničil halu a vážně poškodil vedlejší administrativní budovu firmy LPP Holding vyrábějící mimo jiné drony pro Ukrajinu. K požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina. Bezpečnostní složky podle médií pracují i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.
Obvinění tvrdí, že mají alibi
První dva lidé zadržení na českém území v souvislosti se žhářským útokem v Pardubicích jsou mladá Češka a mladý muž cizí státní příslušnosti. Deník Referendum uvedl s odkazem na advokáta jednoho z nich Pavla Čižinského, že státní zastupitelství má jen nepřímé důkazy a že oba obvinění tvrdí, že pro danou dobu mají alibi. O totožnosti dalších stíhaných zatím informace k dispozici nejsou.
V návrhu na vzetí prvních obviněných do vazby se uvádí, že podle kamerových záznamů akci spáchala devítičlenná skupina, v níž byly nejméně dvě ženy, napsal Deník Referendum. Mluvčí policejního prezidia David Schön v minulém týdnu uvedl, že policie pátrá ještě po několika dalších lidech, na dopadení spolupracuje i s kolegy v zahraničí. Počet podezřelých ale neupřesnil.