Soud poslal do vazby i pátého zadrženého v případu požáru ve zbrojovce


31. 3. 2026Aktualizovánopřed 14 mminutami|Zdroj: ČTK

Pardubický soud v úterý odpoledne poslal do vazby i pátého člověka zadrženého v případu zapálení haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích. Žalobce Martin Bílý z Vrchního státního zastupitelství v Praze sdělil, že důvodem k rozhodnutí o vazbě jsou obavy, aby dotyčný neutekl, neovlivňoval svědky a neopakoval trestnou činnost. Neupřesnil ale, zda je to Čech, nebo cizinec, muž, či žena. Podle informací ČTK jde o ženu.

Obviněný si dle Bílého proti vzetí do vazby podal stížnost. Zadrženého před budovu soudu přišlo podpořit šest dívek, tři z nich přes sebe měly přehozenou palestinskou vlajku.

Kriminalisté pátého zadrženého v případu požáru obvinili z teroristického útoku a z účasti na teroristické skupině. Hrozí mu až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Tři z pěti zadržených poslal v uplynulých dnech pardubický okresní soud do vazební cely, čtvrtý – americká občanka – je v předběžné vazbě na Slovensku. Také oni si proti vzetí do vazby podali stížnost. Slovenská policie uvedla, že ve spolupráci s Úřadem mezinárodní policejní spolupráce činí procesní úkony směřující k vydání zadržené Američanky do tuzemska.

Obviněný člověk v úterý u soudu nevypovídal a podal stížnost proti vzetí do vazby, bude se jí zabývat krajský soud a rozhodnutí lze očekávat asi do tří týdnů, odhadl soudce okresního soudu Karel Gobernac. Podle něj nejde o člověka, který je české národnosti, ale při řízení nebylo potřeba překladatele, protože umí česky a rozumí velmi dobře.

Reportéři ČT zkoumali okolnosti žhářského útoku v Pardubicích
Policisté přivádějí muže v poutech k Okresnímu soudu v Pardubicích, který rozhodoval o vazbě pro obviněné v souvislosti s úmyslným zapálením haly zbrojovky, 24. března 2026

Požár vypukl v pardubickém průmyslovém areálu v pátek 20. března ráno. Zničil halu a vážně poškodil vedlejší administrativní budovu firmy LPP Holding vyrábějící mimo jiné drony pro Ukrajinu. K požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina. Bezpečnostní složky podle médií pracují i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.

Obvinění tvrdí, že mají alibi

První dva lidé zadržení na českém území v souvislosti se žhářským útokem v Pardubicích jsou mladá Češka a mladý muž cizí státní příslušnosti. Deník Referendum uvedl s odkazem na advokáta jednoho z nich Pavla Čižinského, že státní zastupitelství má jen nepřímé důkazy a že oba obvinění tvrdí, že pro danou dobu mají alibi. O totožnosti dalších stíhaných zatím informace k dispozici nejsou.

V návrhu na vzetí prvních obviněných do vazby se uvádí, že podle kamerových záznamů akci spáchala devítičlenná skupina, v níž byly nejméně dvě ženy, napsal Deník Referendum. Mluvčí policejního prezidia David Schön v minulém týdnu uvedl, že policie pátrá ještě po několika dalších lidech, na dopadení spolupracuje i s kolegy v zahraničí. Počet podezřelých ale neupřesnil.

Zbrojovka odmítla slova Babiše, že objekt v Pardubicích neměla dost zabezpečený
Následky požáru v areálu v Pardubicích (20. března 2026)

Výběr redakce

Aktuálně z rubriky Domácí

Mercedes-Benz Trucks plánuje v Chebu závod, chce zaměstnat přes tisíc lidí

Značka Mercedes-Benz Trucks z německé automobilové skupiny Daimler Truck plánuje otevřít závod v Chebu. Podnik s výrobní kapacitou kolem 25 tisíc vozů dle společnosti zaměstná více než tisícovku lidí. Mimo jiné ve výrobě, ale také v oblastech jako IT, kontrola kvality či údržba. Investice přinese Česku 31 miliard korun do hrubého domácího produktu a 14 miliard do veřejných rozpočtů, prohlásil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).
Drahá ropa zvyšuje náklady chemických firem, mají problémy i s dodávkami

Chemický průmysl v Česku čelí růstu nákladů i problémům s dodávkami surovin. Hlavní příčinou je současné prudké zdražování ropy a zemního plynu, což jsou klíčové suroviny pro výrobu. Firmy už nyní jednají se svými dodavateli o navýšení plateb za dodávky, zatím v průměru o přibližně deset procent. U vybraných surovin to ale může být i výrazně více, vyplývá z informací Svazu chemického průmyslu. Firmy odhadují, že v případě trvání konfliktu v Íránu po dobu více měsíců bude mít současná situace pro evropské i české podniky fatální důsledky.
Babiš požádal Fica, aby Slovensko ukončilo stav ropné nouze

Vlády Česka a Slovenska v úterý poprvé po třech letech společně jednaly. Naposledy se takové konzultace uskutečnily v březnu 2023, zhruba o rok později je tehdejší vláda Petra Fialy (ODS) přerušila kvůli odlišným názorům na některá témata zahraniční politiky. Premiér Andrej Babiš (ANO) během setkání svého slovenského protějšku Roberta Fica (Smer) požádal, aby Slovensko ukončilo stav ropné nouze. Fico v reakci uvedl, že Slovensko tak učiní, až budou splněny podmínky.
Plaga zkrátil školní rok, skončí v pátek 26. června

Školní rok v základních a středních školách a konzervatořích letos skončí v pátek 26. června, rozhodl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Ministerstvo školství o tom informovalo na webu. Původně měl školní rok skončit v úterý 30. června. Opatření podle ministerstva vychází z organizačních a provozních potřeb škol, zároveň zohledňuje chování značné části rodin.
Loni se narodilo nejméně dětí za dobu měření. Počet obyvatel stagnuje

Loni se v Česku narodilo 77 600 dětí, nejméně v historii statistického zjišťování sahajícího do roku 1785, vyplývá z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ). Porodnost v zemi klesá čtvrtým rokem po sobě. Počet obyvatel v minulém roce přesto vzrostl o zhruba 6300 na bezmála 10,916 milionu, přírůstek nicméně zajistila jen zahraniční migrace. Meziročně ubylo sňatků, zatímco úmrtí a rozvodů mírně přibylo. Téměř polovina dětí se rodí mimo manželství.
99:1, ne 50:50, ohrazují se odborníci vůči zpochybňování vakcín

Zástupci České lékařské společnosti J. E. Purkyně upozornili, že proočkovanost proti některým nemocem se v tuzemsku zhoršuje. Odborníci proto doporučují, aby se aktivně pracovalo na proočkovanosti a prevenci. Koaliční SPD žádá po ministerstvu zdravotnictví změny v očkovací strategii. Zásadní úpravy hlavních cílů strategie ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) dlouhodobě odmítá. Nebude ale státem placená kampaň za padesát až osmdesát milionů korun, se kterou strategie počítala.
Policie zadržela podezřelého z útoku na Ruský dům, sám se přihlásil

K útoku zápalnými lahvemi na budovu Ruského střediska vědy a kultury (RSVK) v Praze 6, označovanou jako Ruský dům, z minulého týdne se sám přihlásil cizinec. Policie ho zadržela, v úterý s ním budou provedeny standardní úkony trestního řízení. Zadržený uvedl, že akci plánoval a připravoval se na ni od léta 2025.
Načítání...