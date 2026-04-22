V dalším kole potravinové sbírky lze pomoci i on-line

V sobotu se v Česku uskuteční sbírka potravin v kamenných obchodech, už nyní do ní lze přispět nákupem v on-line obchodech. Letos se zapojí přes 3500 obchodů, tedy asi o čtvrtinu více než loni. Nově bude možné darovat potraviny a drogerii také v prodejnách řetězců Hruška a Flop Top. Sbírka potrvá do 5. května, uvedli organizátoři z České federace potravinových bank a Svazu obchodu a cestovního ruchu.
Pro potravinové banky se minulý rok vybralo 17 400 tun potravin a drogerie, což bylo o osm set tun více než předchozí rok. Z celkového množství zboží se 1376 tun vybralo ve sbírkách. Hodnotu shromážděných potravin odhaduje federace na 791 milionů korun. Na provoz potravinových bank pak ministerstvo zemědělství a ministerstvo práce a sociálních věcí daly dotace ve výši 127 milionů korun, připomněl ředitel České federace potravinových bank Aleš Slavíček.
Letos se zapojí do sbírky i společnost Flosman se sítěmi prodejen Hruška a Flop Top, které jsou hlavně na severní Moravě. „Jsou to menší prodejny, ale díky nim se nám podaří dostat k více lidem,“ řekl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.
Prouza také připomněl, že systém funguje díky nulové DPH na darované potraviny. To samé ale podle něj neplatí pro nepotravinové zboží, jako je oblečení. Pro stát je tak nyní finančně výhodnější tyto produkty zlikvidovat než darovat. Změnit by to mohlo jejich osvobození od DPH po vzoru darovaných potravin.
„Chtěl bych apelovat, že i drogerie je velmi důležitá. Zažil jsem, že některé děti v šesti sedmi letech neznaly zubní kartáček a pastu a pak celý večer strávily čištěním zubů,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO). Potravinové sbírky podle něho nejsou důležité jenom pro sociálně slabé rodiny a lidi, kteří žijí ve vyloučených lokalitách, ale i pro ty, kteří s příjmy nevystačí.
Mezi nejpotřebnější položky patří zejména těstoviny, rýže, konzervy, dětská výživa, trvanlivé mléko, olej nebo hygienické potřeby. Příjemci pomoci ve výdejnách jsou osamělí senioři, rodiny v krizi, rodiče samoživitelé, kteří podle charity tvoří 63 procent lidí ve výdejnách, i lidé bez domova. Přispět lze také finančním darem na účet.
Sbírka potravin se v Česku koná od roku 2013, přičemž od roku 2019 dvakrát ročně. Dary mohou lidé odevzdat v obchodech řetězců Albert, Globus, Tesco, Billa, Kaufland, Lidl, Makro, COOP a Košík.cz. Sbírky se zúčastní i prodejci drogerie Rossmann, dm drogerie markt a Teta drogerie.