V dalším kole potravinové sbírky lze pomoci i on-line


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

V sobotu se v Česku uskuteční sbírka potravin v kamenných obchodech, už nyní do ní lze přispět nákupem v on-line obchodech. Letos se zapojí přes 3500 obchodů, tedy asi o čtvrtinu více než loni. Nově bude možné darovat potraviny a drogerii také v prodejnách řetězců Hruška a Flop Top. Sbírka potrvá do 5. května, uvedli organizátoři z České federace potravinových bank a Svazu obchodu a cestovního ruchu.

Pro potravinové banky se minulý rok vybralo 17 400 tun potravin a drogerie, což bylo o osm set tun více než předchozí rok. Z celkového množství zboží se 1376 tun vybralo ve sbírkách. Hodnotu shromážděných potravin odhaduje federace na 791 milionů korun. Na provoz potravinových bank pak ministerstvo zemědělství a ministerstvo práce a sociálních věcí daly dotace ve výši 127 milionů korun, připomněl ředitel České federace potravinových bank Aleš Slavíček.

Letos se zapojí do sbírky i společnost Flosman se sítěmi prodejen Hruška a Flop Top, které jsou hlavně na severní Moravě. „Jsou to menší prodejny, ale díky nim se nám podaří dostat k více lidem,“ řekl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Prouza také připomněl, že systém funguje díky nulové DPH na darované potraviny. To samé ale podle něj neplatí pro nepotravinové zboží, jako je oblečení. Pro stát je tak nyní finančně výhodnější tyto produkty zlikvidovat než darovat. Změnit by to mohlo jejich osvobození od DPH po vzoru darovaných potravin.

„Chtěl bych apelovat, že i drogerie je velmi důležitá. Zažil jsem, že některé děti v šesti sedmi letech neznaly zubní kartáček a pastu a pak celý večer strávily čištěním zubů,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO). Potravinové sbírky podle něho nejsou důležité jenom pro sociálně slabé rodiny a lidi, kteří žijí ve vyloučených lokalitách, ale i pro ty, kteří s příjmy nevystačí.

Mezi nejpotřebnější položky patří zejména těstoviny, rýže, konzervy, dětská výživa, trvanlivé mléko, olej nebo hygienické potřeby. Příjemci pomoci ve výdejnách jsou osamělí senioři, rodiny v krizi, rodiče samoživitelé, kteří podle charity tvoří 63 procent lidí ve výdejnách, i lidé bez domova. Přispět lze také finančním darem na účet.

Sbírka potravin se v Česku koná od roku 2013, přičemž od roku 2019 dvakrát ročně. Dary mohou lidé odevzdat v obchodech řetězců Albert, Globus, Tesco, Billa, Kaufland, Lidl, Makro, COOP a Košík.cz. Sbírky se zúčastní i prodejci drogerie Rossmann, dm drogerie markt a Teta drogerie.

Výběr redakce

Odbory ČT a ČRo s iniciativou Veřejnoprávně vyhlásily stávkovou pohotovost

10:00Aktualizovánopřed 2 mminutami
Aktuálně z rubriky Domácí

Odbory České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) s iniciativou Veřejnoprávně vyhlásily časově neomezenou stávkovou pohotovost kvůli chystanému vládnímu návrhu zákona o médiích veřejné služby a návrhu poslanců na omezení poplatků. Připojila se i jednotlivá regionální studia. Připravovaný zákon mimo jiné převádí financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Odpoledne se setkal premiér Andrej Babiš (ANO) s generálním ředitelem ČT Hynkem Chudárkem.
10:00Aktualizovánopřed 2 mminutami

Vložení akcií Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust je v souladu s národní i evropskou legislativou, od 20. února tak není důvod, aby holding nemohl čerpat dotace Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) nebo se nemohl účastnit jeho veřejných zakázek. Fond to uvedl s tím, že k uvedenému závěru došel na základě vyhodnocení nezávislých právních analýz. Současně uvedl, že nebude zpětně vymáhat nárokové evropské dotace, které Agrofert dostal v letech 2017 až 2021, tedy v době, kdy byl jeho někdejší majitel Andrej Babiš (ANO) premiérem.
10:25Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Zákon, který má změnit nynější formu regulace cen pohonných hmot, Senát ve středu podle očekávání hlasy opozice odmítl. Sněmovna tak bude muset o předloze rozhodovat znovu. Díky koaliční většině pravděpodobně v pátek senátní veto přehlasuje. Podle předsedy opoziční TOP 09 Matěje Ondřeje Havla je pravděpodobné, že opozice zablokuje zařazení bodu na program jednání dolní komory. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) rozhodnutí horní komory zkritizovala, podle ní povýšila své politické zájmy nad zájmy občanů.
09:11Aktualizovánopřed 1 hhodinou

ŽivěSněmovna stále řeší první čtení návrhu na zrušení nominačního zákona

Poslanci dopoledne opět nedokončili první čtení návrhu koaličních poslanců na zrušení nominačního zákona a vrátili se k němu po odpolední pauze. Zákon podle předkladatelů z řad koalice neplní účel, opozice volá po jeho zpřesnění. Na programu je také předloha o stanovení předporodního rodičovského příspěvku v pevné částce patnáct tisíc korun měsíčně. Opozice znovu neprosadila debatu o budoucnosti veřejnoprávních médií. Pirátský předseda Zdeněk Hřib neuspěl ani s návrhem, aby poslanci projednali rozdělování zemědělských dotací.
09:00Aktualizovánopřed 1 hhodinou

„Bizarní,“ odmítl Berbr obžalobu v kauze dezinfekce stadionů

Bývalý místopředseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) Roman Berbr ve středu odmítl obžalobu z podvodu v kauze dezinfekce fotbalových stadionů. Označil ji za bizarní a prohlásil, že se cítí nevinen. Někdejší fotbalový funkcionář se spolu s dalšími pěti lidmi, fotbalovou FK Příbram a třemi firmami u soudu zpovídá kvůli zakázce za zhruba 9,9 milionu korun, u které podle státního zástupce Jana Scholleho vítězná firma vyfakturovala peníze za fiktivní práce.
před 2 hhodinami

Nemocí z povolání ubylo v Česku o třetinu. Nejčastější byl stále covid

V České republice klesá počet hlášených nemocí z povolání, uvedl Státní zdravotní ústav (SZÚ). Počet případů podle něj klesl meziročně asi o devatenáct set – hlavní roli v tom hraje doznívání covidové pandemie.
před 3 hhodinami

Ústavní soud odmítl stížnost exšéfa nemocnice Dbalého

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost bývalého ředitele pražské Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého. S konečnou platností tak potvrdil úhrnný desetiletý trest vězení a také trest propadnutí majetku. Dbalý je od roku 2024 podmínečně na svobodě. Rozhodnutí ÚS, kterým kauza končí, padlo v březnu bez veřejného jednání, nyní je dostupné v internetové databázi.
09:23Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Načítání...