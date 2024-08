V Česku se rozmáhají „tatraktory“

V Česku se rozmáhají nákladní auta, která jsou registrovaná jako traktory. Dopravcům se takzvané tatraktory vyplatí, nehradí totiž mýtné ani silniční daň a technickou kontrolou procházejí jednou za čtyři roky. Řídit je navíc mohou už sedmnáctiletí. Úřady to chtějí změnit.

Na rozdíl od nákladních aut neplatí provozovatelé těchto vozidel ani silniční daň. Ta může být až několik desítek tisíc. Jejich řidiči pak nemusejí respektovat ani zákaz vjezdu. A vzhledem ke konstrukční rychlosti vyšší než osmdesát kilometrů v hodině mohou vjet na dálnici.

I proto počet rychlých traktorů v posledních letech výrazně vzrostl. Zatímco třeba v roce 2018 jich po českých silnicích jezdilo jen 131, minulý rok už to bylo dvanáct set, a letos jich je dokonce až osmnáct set.

Stát chystá novelu

„Toto jednání není možné řešit nějakou sankcí,“ uvedl ředitel služby dopravní policie policejního prezidia Michal Hodboď.

V roce 2020 zavedla novela zákona pro řidiče těchto vozidel povinnost užívat tachograf nebo dělat povinné bezpečnostní přestávky. Co ale zůstalo stejné, je věk řidičů, který začíná na sedmnácti letech. Přitom v osobním autě mohou sedmnáctiletí jezdit jen v přítomnosti mentora. Stát proto nyní chystá novelu, která věk řidičů zvýší.

„Řidiči těchto vozidel budou muset být držiteli řidičských průkazů typu C nebo C1,“ sdělil mluvčí ministerstva dopravy Jan Jakovljevič. Ty se udělují od 21, respektive osmnácti let. Od prvního července příštího roku by také tatraktory měly začít platit mýtné – i s povinnou přední SPZ.