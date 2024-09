Odpoledne začnou krajské a senátní volby

V krajských volbách lidé rozhodnou především o tom, kdo bude příští čtyři roky řídit jejich region a bude mít vliv na dostupnost zdravotní péče nebo stav silnic. V senátních volbách pak určí, jak silnou většinu budou mít v horní parlamentní komoře frakce vládních stran a zda nejsilnějším klubem s právem nominovat předsedu Senátu zůstane klub ODS a TOP 09.

Volební místnosti se v pátek otevřou tradičně ve 14:00 a hlas budou lidé moci odevzdat do 22:00. Další šanci budou mít ještě v sobotu od 8:00 do 14:00. Do volebních místností si musí vzít platný občanský průkaz nebo cestovní pas, aby volební komisaři mohli ověřit jejich totožnost a právo volit.