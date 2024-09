Otázky a odpovědi: Volby v povodněmi zasažených oblastech

V pátek 20. září a v sobotu 21. září se v Česku uskuteční volby do krajských zastupitelstev a třetiny Senátu. Kvůli povodním to bude na některých místech za ztížených podmínek. Přinášíme přehled důležitých otázek a odpovědí týkajících se voleb ve vodou postižených regionech.

Co mám dělat, když jsem kvůli povodním přišel o doklady?

Voliči se mohou u voleb prokázat buď občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Pokud tedy lidé přišli o občanský průkaz, ale pas k dispozici mají, mohou přijít do volební místnosti s ním.

Do středečních 18 hodin také mohli voliči v nejvíce zasažených obcích požádat o občanský průkaz nový. Ten by měli obdržet do páteční 14. hodiny. „Nový občanský průkaz pak bude připraven k vyzvednutí do pátku 20. září do 14:00 hodin na tom úřadě, kde byla žádost podána,“ uvedlo ministerstvo vnitra. Vyřízení je zdarma.

Bez občanského průkazu nebo platného cestovního pasu volit nelze.

Přišel jsem kvůli povodním o voličský průkaz, můžu k volbám?

Ne. Zákon stanovuje, že pokud byl voliči vydán voličský průkaz, může k volbám už pouze s tímto dokumentem.

Co mám dělat, když mi voličský průkaz nepřišel poštou?

V takovém případě je podle ministerstva vnitra nutné obrátit se na Českou poštu. Číslo zásilky k dohledání příslušného voličského průkazu má k dispozici úřad, na kterém volič o průkaz žádal.