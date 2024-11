Úřad práce kvůli útokům zruší desítky poboček, pomoci má pošta

Jednáním se starosty začalo rozsáhlé rušení poboček úřadu práce, postupně jich zanikne osmdesát tři z 369. Velká část z nich skončí už do poloviny příštího roku, další po dohodě s jednotlivými obcemi. Úředníci se o místa bát nemusejí, přesunou se do větších poboček, které zůstanou v provozu. S vyřizováním některých dávek má také pomoci Česká pošta. Rušení kritizuje Sdružení místních samospráv i někteří opoziční politici.

Zavírání pracovišť chystalo vedení Úřadu práce už od loňska. Hlavním důvodem jsou podle ředitele Daniela Krištofa četnější útoky klientů na zaměstnance. „Žadatel nesplňuje nároky na dávku a my ji nemůžeme vyplatit. A samozřejmě to vede potom k nedorozumění, a bohužel i útokům. A ty nám třeba za říjen vzrostly o více než osmdesát procent. A já mám zodpovědnost za zaměstnance Úřadu práce. A já tím pádem jsem musel konat,“ uvedl Krištof.

„Tyto argumenty pochopit nedokážu, protože tyto incidenty se tady nestávají. Jsme městem, kde přímo v úřadu sídlí pobočka městské policie. Jsme schopni okamžitě zasáhnout. Proto si myslíme, že je to zástupný důvod,“ poznamenal místopředseda Sdružení místních samospráv a starosta Slavičína Tomáš Chmela (STAN). Městská policie je také součástí Úřadu práce v Chrastavě. „Je tady neprůstřelné sklo. Je to chráněno,“ popsal starosta a senátor Michael Canov (SLK).

Pomůže Česká pošta

Podle Sdružení místních samospráv zasáhne rušení poboček venkov. Úřady pomáhají s nezaměstnaností, dochází tam znevýhodnění lidé, kteří budou nyní muset jezdit jinam, zdůrazňuje. Úřad práce ujišťuje, že se téměř všichni dostanou ke službě do 45 minut veřejnou dopravou nebo 25 minut autem.

„Pro naše lidi to bude znamenat jezdit složitě. Pravděpodobně do Budějovic, protože spojení na Kaplici a na Třeboň v podstatě neexistuje. Do Budějovic jedete nějakých 36 kilometrů,“ sdělil starosta Nových Hradů Vladimír Hokr (nestr.). Místopředseda KDU-ČSL Jiří Navrátil však poznamenal, že někteří lidé jezdí do zaměstnání i hodinu, proto podle něho nebude „takový problém jednou za měsíc úřad navštívit“.

S vyřizováním některých dávek má pomoci Česká pošta. Službu mohou lidé už teď využít na padesáti sedmi pobočkách. „V příštím roce předpokládáme rozšíření pobočkové sítě, kde by se právě vyřizovaly agenda i úřadu práce,“ informoval mluvčí České pošty Matyáš Vitík.