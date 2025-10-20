Ukrajina se nemůže spoléhat na USA, jen na státy Evropy, říká Demetrashvili

„Já nevím, co si myslí odpůrci podpory Ukrajiny, že se stane, pokud se Ukrajina vzdá. To nebude mír. To bude jen přestávka, než Putin zaútočí znova. To bude jen posunutí fronty,“ říká k jednání o Ukrajině nově zvolená poslankyně Katerina Demetrashvili (Piráti). „Samozřejmě si cením Trumpovy iniciativy a kohokoliv, kdo se snaží dojednat mír, ale je faktem, že při takovémto způsobu vyjednávání, kdy Trump vůbec netlačí na Putina a jen dává ultimáta Zelenskému, tak to nikam nepokročí,“ dodává poslankyně. Blokace nového balíčku sankcí EU proti Rusku Maďarskem je pro ni dostatečným argumentem pro zrušení veta v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky Unie. I o jejím osobním vztahu k situaci na Ukrajině a v Rusku nebo o povolební politické situaci v rámci domácí politiky hovořila pirátská politička v Interview ČT24.
Výběr redakce
Mariňáci oslavili výročí palbou nad dálnicí. Šrapnel zasáhl auto z doprovodu JD Vance
před 6 hhodinami
Aktuálně z rubriky Domácí
Soud rehabilitoval některé disidenty držené v celách předběžného zadržení
Soud rehabilitoval skupinu disidentů, kteří byli za komunismu vězněni v celách předběžného zadržení. Jsou mezi nimi například redaktor samizdatového časopisu Střední Evropa Luděk Bednář, evangelický kněz Miloš Rejchrt a hudebník Vlastimil Třešňák. Kromě rehabilitace soud přiznal i finanční odškodnění. Jeho výši ale advokát Lubomír Müller zastupující disidenty nepovažuje za přiměřenou. Dalšími případy se justice nadále zabývá.
Pražané se mohou znovu vyjádřit k Metropolitnímu plánu
Praha zveřejnila aktuální návrh nového územního plánu, který zahrnuje zapracované připomínky z posledního kola veřejného připomínkování. Lidé se s ním mohou seznámit on-line nebo v Centru architektury a městského plánování, zároveň se k němu mohou do 3. prosince opět vyjádřit. Takzvaný Metropolitní plán nahradí nynější územněplánovací dokument z roku 1999 a podle vedení města má zlepšit a zjednodušit plánování rozvoje metropole. Zastupitelstvo by ho mělo schvalovat v polovině příštího roku.
Ukrajina se nemůže spoléhat na USA, jen na státy Evropy, říká Demetrashvili
„Já nevím, co si myslí odpůrci podpory Ukrajiny, že se stane, pokud se Ukrajina vzdá. To nebude mír. To bude jen přestávka, než Putin zaútočí znova. To bude jen posunutí fronty,“ říká k jednání o Ukrajině nově zvolená poslankyně Katerina Demetrashvili (Piráti). „Samozřejmě si cením Trumpovy iniciativy a kohokoliv, kdo se snaží dojednat mír, ale je faktem, že při takovémto způsobu vyjednávání, kdy Trump vůbec netlačí na Putina a jen dává ultimáta Zelenskému, tak to nikam nepokročí,“ dodává poslankyně. Blokace nového balíčku sankcí EU proti Rusku Maďarskem je pro ni dostatečným argumentem pro zrušení veta v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky Unie. I o jejím osobním vztahu k situaci na Ukrajině a v Rusku nebo o povolební politické situaci v rámci domácí politiky hovořila pirátská politička v Interview ČT24.
Nenašli jsme žádné zásadní překážky, zní po vyjednávání o nové vládě
Vyjednavači ANO, SPD a Motoristů v pondělí zahájili debatu o programu vlády sestavované předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem. Prvními tématy byly finance, průmysl a obrana. Zástupci tří uskupení zatím žádné vážné rozpory nevidí. Debata o programu má trvat do pátku, kdy chtějí vyjednavači po uzavření všech kapitol komentovat programové dohody. Příští pondělí by se pak s Babišem chtěl sejít prezident Petr Pavel.
Oldřichův dub z Peruce stínil knížeti před tisíciletím. Nyní je stromem roku
Stromem roku 2025 v Česku se stal Oldřichův dub rostoucí v Peruci na Lounsku. Na druhém místě skončila hrušeň z Uherského Hradiště, bronz připadl vrbě rostoucí u středočeského Berouna. Anketu pořádala Nadace Partnerství, která výsledky vyhlásila v brněnské hvězdárně. Předchozí titul za rok 2024 získal osmisetletý dub rostoucí v Lukavici na Chrudimsku. Vítězný strom postupuje do únorového kola ankety Evropský strom roku.
Teploty budou nadprůměrné, má však pršet
V pondělí bylo v Česku ještě převážně jasno, od úterý se nebe zatáhne a od středy bude i víc pršet. Teploty budou nadprůměrné, ve čtvrtek až 18 stupňů Celsia, před koncem týdne se mírně ochladí. V noci na pondělí ještě mrzlo, v dalších dnech by se to nemělo opakovat, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Nové vakcíny proti žloutence typu A mají výpadek, informuje SÚKL
Nové vakcíny proti žloutence typu A jsou pro praktické lékaře nedostupné. O výpadku informuje na svém webu Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Podle něj se jedná o výpadek vakcíny Avaxim 160 U, a to nejméně do 15. prosince. V případě vakcíny Havrix 1440 nejméně do března 2026. Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že spolu se SÚKL situaci řeší. Nemoc se zatím šíří hlavně v Praze, kde za týden přibylo tolik případů jako za poslední tři roky dohromady.
Týrání nemohoucích krav ve Žlunicích. Veterináři podají trestní oznámení
Státní veterinární správa (SVS) podá na společnost Jatky Jezdinský ze Žlunic na Jičínsku trestní oznámení pro závažné týrání hospodářských zvířat. Reaguje tím na podnět spolku Zvířata nejíme, řekl mluvčí SVS Petr Majer. Spolek zveřejnil záběry z jatek, na nichž jsou vidět nemohoucí kusy skotu tahané navijákem. Spolek také uvedl, že firma vyváží krev ze zabitých zvířat na pole.
Načítání...