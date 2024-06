Přicházejí tropické teploty

Noc na středu bude teplá, na Moravě může být někde i tropická, to znamená, že teplota tam neklesne pod 20 stupňů. Ve středu budou nejvyšší teploty podobné těm dnešním, na jižní Moravě a pravděpodobně i na Ostravsku se maxima budou blížit 33 stupňům Celsia. Naopak na severu a severozápadě Čech bude jen kolem 24 stupňů, také se tam častěji objeví mraky a déšť. Odpoledne mohou do severní části Moravy a do Slezska dorazit bouřky.

Vedra znamenají pro lidský organismus vysokou zátěž, hrozí přehřátí a dehydratace. Lidé by měli pít více neslazených nealkoholických nápojů, omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách a nenechávat děti ani zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech.