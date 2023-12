Systém pro whistleblowery mají mít od pátku i menší firmy

Jednou z firem, která nový oznamovatelský systém už zavedla, je poradenská firma PKF Apogeo. Ve firmě ho pomáhal odstartovat jednatel Martin Valdauf. „U nás to šlo docela rychle, v řádech týdnů,” popisuje. „Pověřili jsme člověka zodpovědného za vyřizování oznámení, v našem případě je to šéf HR. Také jsme on-line proškolili zaměstnance, aby věděli, kam se v takovém případě obrátit,” doplňuje Valdauf.

Oznamovatelé korupce i jiného protiprávního jednání by měli být chráněni před odvetou zaměstnavatelů

Kolik podnikatelé za nový systém zaplatí, závisí i na tom, jaký způsob zavedení zvolí. Buď může firma najmout externí společnost, nebo si vytvoří systém vlastními silami. Na ní také záleží, jakým způsobem budou moct její pracovníci problém nahlásit.

Někde využijí k oznámení aplikaci, jinde onlinovou „schránku důvěry”. Do té budou moct oznámení i telefonicky nahrát. Tomu se pak musí začít věnovat konkrétní osoba, která bude nestranná a zároveň schopná zachovávat mlčenlivost. Pokud si to bude dotyčný oznamovatel přát, systém mu musí umožnit zůstat v anonymitě.

Cílem zákona je ochrana oznamovatele

Cílem nového zákona je vytvořit bezpečný prostor, který bude chránit oznamovatele nekalých praktik, jako je třeba korupce, před odvetnými akcemi ze strany zaměstnavatele. „Nově, když firma daného člověka vyhodí a ten se pak u soudu domáhá neplatnosti výpovědi, je na zaměstnavateli, aby prokázal, že výpověď dotyčnému nedal proto, že oznámil problém," vysvětluje advokátka Barbora Karetová.

Aby byl nový systém ve firmách funkční, má na starosti ministerstvo spravedlnosti. „Pokud nenastane nějaký problém, nedokážu si představit, že by to někdo chodil do firem kontrolovat," říká Josef Jaroš.

Firmy nad 250 zaměstnanců, ale i veřejné instituce nebo obce s více než 10 tisíci obyvateli musely oznamovací systém zavést už na začátku srpna, kdy zákon nabyl účinnosti. Doteď mohli ti, kteří chtěli upozornit na problémy v malé nebo střední firmě, využít veřejný oznamovací kanál ministerstva spravedlnosti.