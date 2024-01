Stát zachová pravidla dotovaných školních obědů. Dosáhnou na ně rodiče v exekuci či insolvenci

„Při přípravě programu na podporu školního stravování pro rok 2024 se ministerstvo školství bohužel dopustilo chyby, která by poškodila nejohroženější děti. Omlouvám se za toto pochybení, nápravu zjednám okamžitě,“ napsal v prosinci Bek na sociálních sítích.

„Je to trochu ulehčení. Vím, že budu mít na elektřinu, na plyn,“ prohlásila Dagmar Lenková, matka tří dětí, která školu o hrazení obědů požádala. Tím prý měsíčně ušetří přes dva a půl tisíce.

„Ministerstvo školství to zase zrušilo, tak jsem znova rodiče obvolávala, že budou moct. Rodiče byli nadšení,“ uvedla Kohutová.

Zmatek ohledně rozhodnutí znají například na základní škole Palmovka 8 na Praze 8. Na vedoucí stravování Miroslavu Kohutovou se obracejí rodiny v exekuci nebo insolvenci, které měly o pomoc přijít. Na Palmovku 8 chodí do jídelny zhruba dvě stovky dětí. Padesát z nich podporují programy, například magistrátu nebo organizace Women for Women.

Žádostí přitom narůstá. Loni Women for Women podpořila přes dvacet tisíc dětí za více než 84 milionů z peněz ministerstva školství. Další zhruba dva miliony šly hlavně od dárců.

„Snížení nerozumím, protože ceny všeho rostou,“ řekla Michaela Marksová Tominová z organizace Women for Women. „Uvidíme, co se bude dít, kolik škol bude schopno přihlásit děti do druhého programu,“ dodala. Tento program ministerstva práce a sociálních věcí se zaměřuje na rodiny v hmotné nouzi.