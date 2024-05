Stát se u soudu domáhá doplacení nájmu pozemků pod ruskými objekty v pražských Stodůlkách

Obvodní soud pro Prahu 5 se v úterý vrátil k projednávání žaloby ministerstva zahraničních věcí, které požaduje zpětné doplacení nájmu za pozemky v pražských Stodůlkách, na nichž stojí komplex administrativních budov a bytů. Žalobu původně zamítl, verdikt ale zrušil odvolací soud. Budovy postavil Sovětský svaz na základě smlouvy z roku 1980, před několika lety je Rusko převedlo na firmu s anonymním vlastníkem na Kypru a s ruskou jednatelkou. Jednání by mělo pokračovat v červenci.

Vlastník budov, firma Simply Service Rent (SSR), začal v minulých letech platit státu nájemné, podle ministerstva zahraničí je ale nedostatečné. Za období od srpna 2015 do konce července 2018 požaduje Diplomatický servis doplatit více než třináct milionů korun.

Právní zástupce SSR v úterý prohlásil, že nárok jako takový firma nerozporuje, nebyla ale určena jeho výše v místě a čase obvyklá. Řekl, že je přístupný dohodě. Upozornil, že firma byla do prosince 2015 součástí koncernu a nárok by měl být počítán až od tohoto data. Vyjádřil také zájem společnosti pozemky odkoupit. Zástupce Diplomatického servisu ale upozornil, že nyní nemá mandát od klienta o dohodě jednat, pokud ale bude zpochybněno samotné období, nebude podle něj dohoda zřejmě možná.

Soudce dal firmě čas k navržení dohody

Soudce Martin Šalamoun dal žalované firmě lhůtu na to, aby navrhla dohodu, která by mohla spor ukončit. K té se pak vyjádří Diplomatický servis. Pokud by strany k dohodě nedospěly, předvolá soud na základě pokynů odvolacího senátu k výslechu znalce.

Obvodní soud původně žalobu zamítl s tím, že nárok na bezdůvodné obohacení vznikl, ale až od roku 2017, kdy pozemky Rusko převedlo. Na základě znaleckého posudku se ale podle tehdejšího rozhodnutí soudu bezdůvodné obohacení zkrátilo o padesát procent. Nárok byl tak podle soudce vyčerpán a nebylo možné další peníze přiznat.

Odvolací senát ale ve zrušujícím usnesení napsal, že soud musí ve znaleckém zkoumání pokračovat. Zároveň konstatoval, že podle něj má Diplomatický servis nárok na vydání bezdůvodného obohacení za celé předmětné období, tedy už od srpna 2015. Právní názor vyššího soudu je pro obvodní soud závazný.