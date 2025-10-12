Stát už letos za devět měsíců zaplatil za pohřby opuštěných lidí téměř 22 milionů korun. Podobnou částku přitom vydal loni za celý rok. Náklady na sociální pohřby tak letos budou pravděpodobně rekordní, jak České televizi potvrdilo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Zvyšuje se také počet takových pohřbů. Letos už jich bylo přes šestnáct set.
Stát platí stále více za sociální pohřby
„Za prvních devět měsíců letošního roku poskytlo ministerstvo pro místní rozvoj částku 21,83 milionu korun,” řekl České televizi mluvčí MMR Petr Waleczko. Podle něj půjdou letos na sociální pohřby ještě alespoň dva miliony korun. „Odhadujeme, že v průběhu roku 2025 uhradí ministerstvo náklady na sociální pohřby přibližně ve výši 24 milionů korun,” doplnil mluvčí.
Částka se zvyšuje dlouhodobě. Zatímco loni šlo za celý rok o 22,6 milionu korun, před pěti lety to bylo jen necelých čtrnáct milionů. Zvyšuje se také počet sociálních pohřbů. „Letos jsme zpracovali už 1655 žádostí o úhradu,” říká Waleczko. Za celý loňský rok šlo o 1962 pohřbů.
Obecní povinnost
Pohřeb těm, kteří nemají příbuzné nebo si to jejich rodiny nemohou finančně dovolit, musí ze zákona zajistit obec. Náklady jim pak zpětně proplatí ministerstvo pro místní rozvoj. „Pokud se o zemřelého nikdo nepřihlásí nebo není do týdne zjištěna jeho totožnost, obec mu zajistí důstojný pohřeb s náhrobkem,” říká Tomáš Kotrlý, vedoucí ministerského Oddělení pohřebnictví. „Urny obvykle ukládají do obecního hrobu nebo hrobky,” dodává Waleczko.
Například Chomutov letos vypravil už dvacet šest sociálních pohřbů. Celkem město stály přes 350 tisíc korun. „Jedná se převážně o seniory, malou část tvoří lidé bez domova. Převážně jde o lidi, se kterými se rodina dlouhodobě nestýkala nebo nemá dostatek finančních prostředků na vypravení pohřbu,” vysvětluje vedoucí odboru sociálních věcí v Chomutově Kamila Faiglová.
V Jeseníku letos musel úřad zařídit tři sociální pohřby. „Většina sociálních pohřbů se týká seniorů umístěných v různých sociálních zařízeních v rámci Jesenicka, kteří poté zemřeli v nemocnici,” popisuje mluvčí města Jeseník Markéta Kaniová. Na každý pohřeb má město připraveno téměř třináct tisíc korun.
Nejvíce sociálních pohřbů – celkem čtyřicet – letos vypravil okres Brno střed. „Následovala Praha 2 a Praha 4. V Mostě šlo o téměř třicet pohřbů, podobný počet je i v Havířově a Karviné,“ uvedl Roman Chrenčík z MMR.
Jak roste počet pohřbů i náklady na ně, musí některá města navyšovat částku z rozpočtu. V Přerově musela radnice upravit roční limit ze 130 tisíc bez daně na 180 tisíc korun. „Letos jsme měli sedmnáct pohřbů, z toho v září byly dva. Dosud šlo na tyto pohřby přes 147 tisíc korun,” říká Jitka Piekutowská z přerovského odboru sociálních věcí.
Některé obce ale ministerstvo o proplacení zpětně nežádají. „Použili jsme peníze, které jsme dostali v rámci dědictví,” říká Blanka Maidlová z úřadu města Kdyně. Podle MMR i takových sociálních pohřbů přibývá. „Dědicové mají z čeho pohřební výlohy platit, ale u pohřební služby pohřeb nesjednají,” dodává Waleczko.
Častější jsou kremace
Celková částka se zvyšuje nejen kvůli počtu pohřbů, ale také kvůli ceně. „Nejvyšší průměrná cena sociálního pohřbu za letošní rok je 15 640 korun,” pokračuje Waleczko. Loni byla částka nižší o více než tisíc korun. „Nejnižší průměrná cena je letos 11 740 korun. Loni to pak bylo 8990 korun,” dodává Waleczko.
Zvýšení nákladů na pohřby pocítili i v Trutnově, který letos musel vypravit sociální pohřeb pro šest lidí. „Letos průměrně vyšel pohřeb na více než patnáct tisíc korun, což je o tisíc korun více než loni,” říká vedoucí odboru sociálních věcí Dušan Rejl. Město tak letos vynaložilo na pohřby opuštěných na 92 tisíc korun, loni to za celý rok bylo 114 tisíc korun.
Letos se částka za sociální pohřeb pohybuje od necelých šesti tisíc do pětadvaceti tisíc korun. Cenu rozloučení může ovlivnit například velikost rakve. „Ve většině případů dávají obce přednost žehu, který zpravidla vychází finančně přívětivěji,” vysvětluje Waleczko. „Výjimkou jsou pohřby cizinců, k jejichž kremaci nevydá souhlas zastupitelský úřad, a také osoby neznámé totožnosti. Jejich těla jsou povinně ze zákona ukládána do hrobu nebo hrobky,” doplňuje.