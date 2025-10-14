Úřady cílí na nelegální chovy tygrů a lvů. V Česku platí od roku 2022 zákon, jenž zakazuje množení velkých kočkovitých šelem v soukromých rukou. Na jeho nedodržování teď doplácejí dva chovatelé z Kletečné u Humpolce. Podle kontrolorů navíc zvířata týrají, protože nemají výběhy. Stát ale neví, kam šestnáct šelem přemístit, protože zatím nemá dost kapacit v záchytných stanicích. Panují také obavy z dopadů stěhování na samotná zvířata. Chovatelé nicméně slibují rychlou nápravu. Případ mapoval David Vondráček z Reportérů ČT.
Stát nemá kam umístit tygry z nelegálního chovu, zjistili Reportéři ČT
16 minut