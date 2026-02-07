Šťastný by si přál olympiádu v Česku. Připustil ale ekonomickou náročnost

V Itálii v pátek večer začala olympiáda. Až do 22. února budou o medaile soutěžit skoro tři tisíce sportovců z devadesátky zemí. Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé) by byl rád, kdyby se olympiáda v budoucnosti pořádala také v Česku. Řekl to v Událostech, komentářích moderovaných Lukášem Dolanským. Připustil ale, že by to bylo ekonomicky náročné.
„Já bych si například dovedl představit zimní olympiádu v kombinaci třeba se Slovenskem nebo případně se Slovenskem a Rakouskem,“ podotkl Šťastný.
Poslanec Jakub Janda (ODS) míní, že v současné době olympiáda ekonomicky nedává smysl. Z čistě ekonomického hlediska by se to nevyplatilo ani podle vedoucího katedry managementu sportu z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy Jana Šímy. Příjmy totiž dle něj pořadatelům nedokáží kompenzovat výdaje.