Česká technologie pomáhá na olympiádě rozhodčím v curlingu


před 41 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Události: Speciální technologie v curlingu
Zdroj: ČT24

Kromě tuzemských sportovců se na zimní olympiádě v Itálii představuje i technologie z Česka. Ta hlídá dodržování pravidel při curlingu – konkrétně senzory na kamenech odhalí chybu při odhození. Několik měsíců je vyvíjeli experti z Českého vysokého učení technického. V curlingu vyhrává tým, který dostane co nejvíc svých kamenů do cílových kruhů. Důležité je proto správně a přesně kámen na druhý konec ledové plochy poslat. Technologie zaznamená přesné místo odhozu. To dříve kontrolovali rozhodčí pouze očima.

Výběr redakce

Izraelské údery zabily v Pásmu Gazy přes dvě desítky lidí, píší agentury

Izraelské údery zabily v Pásmu Gazy přes dvě desítky lidí, píší agentury

08:15Aktualizovánopřed 5 mminutami
V Abú Dhabí skončil první den druhého kola jednání USA, Ruska a Ukrajiny

V Abú Dhabí skončil první den druhého kola jednání USA, Ruska a Ukrajiny

12:54Aktualizovánopřed 10 mminutami
Babišova vláda ustála hlasování o vyslovení nedůvěry

Babišova vláda ustála hlasování o vyslovení nedůvěry

08:57Aktualizovánopřed 18 mminutami
Francouzská kontrarozvědka zadržela čtyři lidi, podezírá je ze špionáže pro Čínu

Francouzská kontrarozvědka zadržela čtyři lidi, podezírá je ze špionáže pro Čínu

17:08Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Muže, který chtěl předloni zabít Trumpa, poslal soud na doživotí do vězení

Muže, který chtěl předloni zabít Trumpa, poslal soud na doživotí do vězení

18:47Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Babiš jednal s Meloniovou o konkurenceschopnosti či migraci

Babiš jednal s Meloniovou o konkurenceschopnosti či migraci

16:57Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Téma Turka je dle Babiše i Hradu uzavřené. Macinka mluví o prezidentském aktivismu

Téma Turka je dle Babiše i Hradu uzavřené. Macinka mluví o prezidentském aktivismu

01:29Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Kvůli poruše jsou tisíce domácností na Sokolovsku bez tepla

Kvůli poruše jsou tisíce domácností na Sokolovsku bez tepla

12:17Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Izraelské údery zabily v Pásmu Gazy přes dvě desítky lidí, píší agentury

Ministerstvo zdravotnictví v Pásmu Gazy, kontrolované teroristickým Hamásem, tvrdí, že izraelské údery zabily ve středu v regionu 24 lidí, včetně sedmi dětí. Informaci o počtu mrtvých přinesla večer agentura Reuters. Mezi mrtvými je dle dostupných informací i pracovník Palestinského červeného půlměsíce, který pomáhal obětem předchozího úderu ve městě Chán Júnis. Izraelská armáda uvedla, že údery jsou odvetou za střelbu na její vojáky a že cílem jednoho úderu byl jeden z velitelů Hamásu.
08:15Aktualizovánopřed 5 mminutami

V Abú Dhabí skončil první den druhého kola jednání USA, Ruska a Ukrajiny

V Abú Dhabí skončila středeční část jednání ve formátu USA–Ukrajina–Rusko o ruské válce na Ukrajině, která budou pokračovat i ve čtvrtek, uvedly agentury s odkazem na diplomatické zdroje. Šéf ukrajinské delegace Rustem Umerov označil rokování za produktivní a zaměřená na konkrétní kroky. Podle amerického ministra zahraničí Marka Rubia k dojednání zůstávají ty nejobtížnější otázky. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj očekává, že se brzy uskuteční výměna zajatců.
12:54Aktualizovánopřed 10 mminutami

Česká technologie pomáhá na olympiádě rozhodčím v curlingu

Kromě tuzemských sportovců se na zimní olympiádě v Itálii představuje i technologie z Česka. Ta hlídá dodržování pravidel při curlingu – konkrétně senzory na kamenech odhalí chybu při odhození. Několik měsíců je vyvíjeli experti z Českého vysokého učení technického. V curlingu vyhrává tým, který dostane co nejvíc svých kamenů do cílových kruhů. Důležité je proto správně a přesně kámen na druhý konec ledové plochy poslat. Technologie zaznamená přesné místo odhozu. To dříve kontrolovali rozhodčí pouze očima.
před 41 mminutami

Francouzská kontrarozvědka zadržela čtyři lidi, podezírá je ze špionáže pro Čínu

Francouzská kontrarozvědka DGSI zadržela v departementu Gironde čtyři osoby podezřelé ze špionáže pro Čínu. Informovaly o tom agentury AFP a Reuters a místní média s odkazem na pařížskou prokuraturu. Podle AFP a Reuters jsou mezi zadrženými dva čínští občané, deník Le Parisien a agentura DPA hovoří o čtyřech zadržených mužích s čínským občanstvím.
17:08Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Muže, který chtěl předloni zabít Trumpa, poslal soud na doživotí do vězení

Muže, který chtěl v roce 2024 zabít Donalda Trumpa na golfovém hřišti na Floridě, poslal ve středu soud na doživotí do vězení, informují agentury AP a Reuters. Úmysl Ryana Routha během kampaně před prezidentskými volbami, které Trump následně vyhrál, tehdy překazila ochranka.
18:47Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Babiš jednal s Meloniovou o konkurenceschopnosti či migraci

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) jednal ve středu v Římě s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou. Debatovali například o evropské konkurenceschopnosti, migraci, energetice či obraně. Premiérku Babiš pozval na návštěvu do Česka. Na programu měl při návštěvě Itálie Babiš i schůzku s místopředsedou tamní vlády a ministrem dopravy Matteem Salvinim.
16:57Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Rusové v Družkivce zasáhli trh, úder má nejméně sedm obětí

Nejméně sedm lidí zabily a patnáct zranily středeční ruské útoky na obec Družkivka v Doněcké oblasti, oznámil šéf regionální správy Vadym Filaškin na telegramu. Dříve informoval o osmi zraněných. Rusové podle něj kazetovou municí zasáhli trh, kde se ráno shromažďují lidé. V Chersonské oblasti zabila ruská armáda dva lidi, uvedla prokuratura. Agentura AFP informovala o dvou obětech ruských útoků také v Dněpropetrovské oblasti.
14:48Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Korupce nezmizela, výsledky jsou žalostné, varoval šéf slovenské prokuratury

Boj proti korupci na Slovensku byl v loňském roce katastrofální, vyjádřil se ve středu slovenský generální prokurátor Maroš Žilinka. Poukázal na propad počtu ukončených korupčních případů, ve kterých probíhalo stíhaní, i počtu nově obžalovaných za tyto trestné činy. Příčinou jsou podle něj změny v zákonech a v organizační struktuře policie za nynější vlády. Slovenské policejní prezidium odmítlo Žilinkovu kritiku jako neodbornou a nepodloženou. Premiér Robert Fico (Smer) označil Žilinkova slova za politické prohlášení.
14:13Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Načítání...