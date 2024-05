Stále chybí lék na astma i jeho alternativa. Podle ministerstva se dávky uvolňují postupně

Přípravek by se tak měl užívat jen při akutních potížích. Ty zažívá i syn Vítězslava Bulanta. „Neměl jsem problém ho sehnat. Asi jsem měl štěstí,“ dodává s tím, že lék sháněl naposledy v prosinci.

Výrobce léku na astma omezuje dodávky do Česka. Resort jedná s konkurencí

Problémy s dodávkami

Problémy s dodávkami lékárníci evidují v posledních třech týdnech. „Máme ještě pár Ventolinů, ale v současné době už se nedají přiobjednat. Takže je doprodej a Ecosal je de facto vyprodán, je tady jeden kousek. Jde o stejný případ, nedá se v téhle chvíli doobjednat,“ podotýká vedoucí v jedné ostravské lékárně Petr Szönyi.

Náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček dodává, že množství, které je k dispozici, se uvolňuje postupně. „Právě proto, abychom zabránili situacím, kdy se v některých lékárnách to léčivo bude hromadit.“

Výpadek přichází v době, kdy pylová sezona vrcholí. Míra ohrožení je nyní kvůli teplému a větrnému počasí na většině území mimořádně vysoká. Ve dnech, kdy se pylový semafor zbarví do červena, doporučují odborníci alergikům omezit fyzickou aktivitu a pohyb venku. Měli by se vyvarovat kouření a nosit sluneční brýle. Problémy lidem způsobuje hlavně kvetoucí řepka, trávy a jehličnany. S ochlazením by se ale situace měla zlepšit.