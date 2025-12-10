Stačí dva miligramy. Soud řeší jednu z prvních smrtí po fentanylu v Česku

Olomoucký krajský soud začal projednávat jeden z prvních tuzemských případů úmrtí z předávkování fentanylem. V loňském listopadu zemřela po užití této nebezpečné drogy dvacetiletá dívka. Látku jí měl podle obžaloby podat její kamarád, kterému nyní hrozí až 18 let vězení. Fentanyl se používá v medicíně k tlumení silných bolestí, zároveň ale patří k nejnebezpečnějším drogám.
K tlumení bolesti se silný opioid používá ve formě náplastí, které však končí i na černém trhu. Rizikem je v tomto ohledu zejména to, že takto získaný fentanyl nelze přesně dávkovat – už množství okolo dvou miligramů substance přitom může být smrtící.
Právě na předávkování fentanylem zemřela loni dívka, která podle obžaloby drogu získala od svého známého Adriána Holibky. Ten měl sobě a dalším lidem obstarávat i další tvrdé drogy jako ketamin, heroin či metamfetamin.
„Zkolabovala a následně zemřela (…). On si byl vědom kolapsu poškozené, bohužel nezavolal záchranku, snažil se jí poskytnout nějakou laickou první pomoc,“ sdělil státní zástupce Jindřich Pazdera. Podle obhájce Michala Zbožínka byl obžalovaný v době kolapsu pryč a „v podstatě o tom ani nevěděl“.
Narkomané využívají náplasti i výluhy z nich
Fentanyl, známý také jako zombie droga, je syntetický opioid. Jeho masové užívání je problémem především ve Spojených státech, kde jen v roce 2023 zemřelo po jeho požití přes 74 tisíc lidí. V tuzemsku měla tato droga za minulý rok patnáct obětí.
„Je až šedesátkrát účinnější než heroin, a to dávkování ani neexistuje (…),“ popsal oblastní ředitel organizace Podané ruce David Bezdomnikov. Dodal, že většina uživatelů se k fentanylu dostává přes náplasti – ať už z černého trhu nebo přes výluhy, které se dělají z náplastí už použitých.
„V ojedinělých případech evidujeme i dovoz fentanylu v malých množstvích (...). Ilegální produkce fentanylu byly odhaleny třeba v Nizozemsku, Belgii anebo pobaltských zemích. V tuzemsku zatím o takové výrobě nemáme informace,“ sdělila mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová.
Podle odborníků se zkušení uživatelé drog fentanylu právě kvůli dávkování obávají. Látka je proto riziková zejména pro mladé lidi, kteří s narkotiky experimentují.
„Břicho plné hadů“
Na nebezpečí této drogy ve svém dokumentu Fentanyl – lék i zabiják upozorňuje i Ivo Bystřičan. Režisér s uživateli této substance natáčel v Plzni a Kralupech nad Vltavou. Pro tyto lidi se fentanyl stal nepostradatelnou drogou, která jim nahrazuje heroin.
„Mě osobně při natáčení vystrašil fyzický stav, ve kterém se ti uživatelé nacházeli a nacházejí – jak skutečně devastující to má dopad na člověka,“ popsal Bystřičan.
„Když jsem s tím chtěla skončit, tak to nešlo. Jak to chvíli nemám, tak mám pocit, že mám břicho plné hadů a rve mi to vnitřnosti,“ popsala jedna ze závislých.
Narkomani syntetický opioid získaný z náplastí následně upravují a aplikují si ho injekcí. Právě při nitrožilní aplikaci je smrtelná dávka několik miligramů, varuje toxikolog Martin Kuchař.
V medicíně dokáže fentanyl pomáhat i dlouhodobě
V lékařství ale může fentanyl ulevit od nesnesitelných bolestí například pacientům s rakovinou. „Pokud dodržujeme všechna pravidla – nastavení pacienta, jeho kontrolování, tak je léčba opravdu bezpečná a pacienti na fentanylu mohou být na této léčbě opravdu dlouhodobě,“ nechala se slyšet lékařka Centra pro léčbu bolesti Jitka Fricová.
Toto dle zkušeností uživatelů drog ale neplatí u těch, kteří si látku aplikují bez dozoru zdravotníků a nitrožilně. „To není droga na fetování, víte, jak to myslím. Ti lidi, se kterými jsem to zažila, jsou už všichni mrtví,“ svěřila se jedna z drogově závislých.
Podle Bystřicana by řada uživatelů fentanylu ráda přestala, ale jedná se o drogu, která „neumožňuje takzvané svobodné rozhodnutí.“ Navíc dodává, že léčba od závislosti je velmi obtížná – nejen pro ně, ale i pro celý systém. Závislí potřebují například substituční léčbu metadonem, u níž záleží na tom, zda je v okolí vůbec dostupná.