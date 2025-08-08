Špatné počasí snížilo počet nehod, říká nový šéf dopravní policie

Letní prázdniny jsou kritickým obdobím z hlediska dopravních nehod, avšak letošní dosavadní nepříznivé počasí do statistik zasahuje pozitivně, sdělil nový ředitel dopravní policie Michal Hodboď v Interview ČT24 moderovaném Terezou Řezníčkovou. Uvedl také, že podle statistik jsou příčinami nejtragičtějších nehod vysoká rychlost, nevěnování se řízení a přejetí do protisměru. K nehodě podle Hodbodě ale může vést řada dalších věcí – včetně jízdy pod vlivem alkoholu a agresivity za volantem.
„Pokud máte nepříznivé počasí, do statistiky zasahuje příznivě. Na komunikace se nedostávají ti zranitelní v podobě motorkářů, cyklistů a chodců v takové míře, jako by tomu bylo, pokud by počasí bylo pěkné,“ vysvětlil Hodboď.
Dopravní policie letos zatím eviduje méně úmrtí na silnicích, než tomu bylo za stejné období loni. Ke středeční půlnoci na tuzemských silnicích zemřelo 224 lidí, evropský i český cíl je však 230 úmrtí za rok. „Je lepší dávat si ambicióznější cíle, které nás budou motivovat k tomu, abychom je naplňovali v maximální možné míře, než si dávat takové cíle, které splníme, ale víme, že tam máme ještě rezervy,“ míní ředitel dopravní policie.
K přiblížení se splnění tohoto cíle dle něj může přispět několik faktorů. Mezi nimi zmínil stav a stáří tuzemského vozového parku a rozvoj dálniční sítě. Za důležitou považuje také prevenci, která by dle něj měla cílit na změnu myšlení účastníků silničního provozu. „Je to i o tom šokovat lidi, aby si uvědomili, jaké riziko jim hrozí, a jak se mohou chovat na silnicích a minimalizovat riziko dopravní nehody,“ nastínil Hodboď.
„Kolegové ze zahraničí nám nulovou toleranci alkoholu závidí“
Velkým tématem pro dopravní policii je dle Hodbodě tradičně řízení pod vlivem alkoholu, které se řadí k častým příčinám dopravních nehod. V této souvislosti na dotaz moderátorky uvedl, že je dle něj správné mít nulovou toleranci alkoholu za volantem, ačkoli některé státy jeho určitou hladinu při řízení tolerují. „Kolegové ze zahraničí nám nulovou toleranci závidí. Někde jsou ty hodnoty relativně vysoké. Když někdo někam jede, jsou i jiné způsoby, jak se občerstvit jinak, než konzumací alkoholu,“ zdůraznil.
Stejně tak nepovažuje za dobrý nápad zavést neomezenou rychlost na dálnicích. Ty na to dle jeho názoru nejsou uzpůsobeny, na rozdíl například od těch německých. Poukázal také na vysokou a stále stoupající intenzitu silničního provozu v tuzemsku, které je tranzitní zemí pro kamionovou dopravu.
Problém s agresivními řidiči
Kromě řízení pod vlivem alkoholu bývá ve statistikách dopravních nehod jednou z jejich příčin i agresivita, zmínil Hodboď. Tu však není mnohdy jednoduché jednoznačně prokázat, stejně jako není snadné problémového řidiče efektivně potrestat. „Máme případy, kdy zastavíme řidiče, má zákaz činnosti za jízdu pod vlivem nebo maření úředního rozhodnutí, a zastavujeme ho opakovaně. Je těžké takového člověka dostat z provozu,“ sdělil šéf dopravní policie.
Právě tématem agresivity za volantem se dopravní policie intenzivně zabývá. Efektivní vypořádání se s agresivními řidiči Hodboď ostatně označil za jeden z hlavních cílů svého působení ve funkci ředitele dopravní policie.
„Máme i pracovní skupinu, téma agresivity se snažíme uchopit. Udělali jsme velkou mezinárodní komparaci – porovnávali jsme, jak to funguje v zahraničí,“ informoval Hodboď. V trestání agresivních řidičů by se dle něj mohlo Česko inspirovat tím, jak to funguje například v sousedním Německu.
„Jasně to definovali, postavili to na úroveň trestného činu a nastavili nástroje, které fungují. Hledali nástroje, jak tomu člověku sebrat vozidlo, zabavit ho a zamezit mu jakýmkoli způsobem, aby mohl na komunikaci působit tak, jak působil – a ohrožovat tím ostatní,“ vyzdvihl Hodboď německý přístup.
Kromě tématu agresivity za volantem označil za další priority svého působení ve funkci digitalizaci pokutových bloků a efektivní využívání moderních technologií dopravní policií.