Soudy vyřizují případy rychleji než dříve. I díky nižší kriminalitě a dohodám o vině a trestu

Soudy mají na stole nejméně nevyřízených případů za posledních patnáct let. Za deset let klesl třeba počet nevyřízených civilních žalob o polovinu – z dvou set tisíc na aktuálních 103 tisíc. Většinu podaly firmy, instituce a lidé letos. Déle než rok leží u soudů třetina případů.

Třeba v případu bývalého premiéra Petra Nečase trvalo justici sedm let a pět měsíců, než došla k pravomocnému rozhodnutí a odsoudila ho za korupci. „To se takhle v řízeních stává. Není to nic neobvyklého,“ krčil před týdnem rameny Nečasův obhájce Adam Černý.

To, že rozsudek přišel až jedenáct let po uplacení tehdejších poslanců ODS, mělo vliv i na výši trestu. Nečas ani jeho žena Jana tak do vězení nemusí. Soud před týdnem potvrdil podmínky a pokuty. „Myslíme si, že kdyby tresty skutečně byly ukládány před pár lety, že by z naší strany bylo navrhováno daleko přísnější ocenění trestné činnosti obviněných,“ přemítal státní zástupce Rostislav Bajger.

Vleklé kauzy zůstávají

Zatím jen nepravomocné rozhodnutí letos padlo i v dalším extrémně vleklém případu. Po šesti letech od podání obžaloby si vyslechli tresty exmanažeři Mostecké uhelné společnosti (MUS) za privatizaci z přelomu tisíciletí. Ve Švýcarsku byli přitom odsouzeni do vězení už před deseti lety.

„Už jsem tam chtěl nastoupit, ale moje duše mě tam nepustila. V podstatě jsem cítil, že pokud bych neprošel touto očistou nebo celým tím procesem až do konce, tak by to bylo špatně,“ prohlásil v červnu exmanažer MUS Antonio Koláček.

Většinu případů ale soudy rozhodnou výrazně rychleji. Ty okresní řeší trestní kauzy průměrně půl roku, závažnější případy trvají krajským soudům obvykle necelý rok a půl. Ještě o tři měsíce rychlejší jsou průměrně správní spory, ve kterých se lidé brání proti rozhodnutím úřadů nebo zdravotních pojišťoven.