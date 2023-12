Soud potvrdil Nečasovi podmínku a peněžitý trest, rozhodnutí je pravomocné

Odvolací senát podle soudce zpravodaje Alexandra Sotoláře nenašel v prvoinstančním verdiktu žádné chyby. Soud podle něj „provedl veškeré důkazy důležité pro posouzení věci, náležitě vyhodnotil provedené odposlechy i další důkazy a zabýval se i širšími souvislostmi“. Ze všech okolností pak podle soudce vyplynulo, že se trojice dopustila podplácení.

Prvoinstanční soud i přes velmi dlouhou dobu trvání trestní věci vyloučil možnost zastavit obžalovaným stíhání. S tím odvolací senát souhlasil. „Tresty odnětí svobody byly uloženy hluboko v dolní polovině trestní sazby,“ konstatoval Sotolář. Při výměře peněžitých trestů se pak podle něj soud zabýval i finanční situací trojice.

Expremiérův advokát Adam Černý pak považuje tresty za přísné. „Mně přijde, že je to trestná činnost, která v podstatě nebyla nikdy předtím trestána, ani nikdy potom. Takže minimálně z té subjektivní stránky mám za to, že je otázka, jestli kdokoli si mohl myslet, že by toto mohlo být posuzováno jako trestná činnost,“ prohlásil po skončení jednání. S klientem se prý poradí na dalším postupu. Naopak státní zástupce Rostislav Bajger je s rozhodnutím spokojen.

Pád Nečasova kabinetu

Kauza trafik přispěla před více než deseti lety po policejním zásahu na Úřadu vlády k pádu Nečasovy vlády. Nečas, tehdejší šéfka jeho kabinetu Nagyová a Boček slíbili poslancům Marku Šnajdrovi, Petru Tluchořovi a Ivanu Fuksovi lukrativní funkce za to, že se vzdají mandátu a nechají projít vládní daňový balíček, s nímž nesouhlasili. Poté, co byl balíček schválen, se Šnajdr stal předsedou dozorčí rady Čepra a Fuksa členem představenstva Českého Aeroholdingu.

Nečasův trest zahrnuje i jeho předchozí odsouzení. Expremiér dvakrát křivě svědčil u soudu ve prospěch své manželky. Odvolací pražský městský soud mu za to letos v květnu potvrdil roční podmíněný trest a peněžitý trest sto tisíc korun. Nečas se tak stal prvním pravomocně odsouzeným někdejším tuzemským premiérem v trestní kauze. Trvá nicméně na tom, že říkal pravdu.