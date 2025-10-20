Soud zamítl první stížnost na sněmovní volby. Muž tvrdil, že Česko neexistuje

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl volební stížnost muže, který neuznává existenci České republiky jako samostatného státu. Nemohlo proto podle něj ani vzniknout české státní občanství a voliči se tak během letošních voleb prokazovali neplatnými doklady. Vyplývá to z usnesení NSS, které má ČT k dispozici. Jde o první rozhodnutí soudu o podaných stížnostech na letošní sněmovní volby. NSS jich ve stanovené lhůtě obdržel celkem 38. Už dříve odmítl čtyři stížnosti, které obdržel předčasně.
„Podstata jeho argumentace se koncentruje do námitky, že celý volební proces byl nicotný z důvodu neexistence České republiky jako samostatného státu. Proto prý také nemohlo vzniknout české státní občanství,“ shrnuje NSS hlavní část argumentace uvedené ve volební stížnosti.
Všechny doklady použité k prokazování totožnosti ve volebních místnostech byly podle stížnosti „právně vadné a neúčinné z důvodu absence pravosti a pravdivosti“. S tím ale nesouhlasí státní volební komise, která se ke stížnosti také vyjadřovala. Považuje ji za absurdní a vnitřně rozpornou. „Navrhovatel uznává pravomoc soudu státu, který současně neuznává,“ reagovala komise.
Soud: Měl by se seznámit s elementární znalostí státu
NSS pak uvedl, že kdyby souhlasil s mužovým tvrzením o neexistenci České republiky, tak by se na něj muž nemohl ani obrátit, protože by nebyl státním občanem. Soud proto muži doporučil, aby si doplnil základní znalosti o státu, v němž žije.
„Nejvyšší správní soud navrhovateli doporučuje, aby se seznámil s relevantními informacemi, ze kterých by získal alespoň elementární znalosti ohledně existence státu, jehož je občanem,“ uvedl soud a závěrem připomněl, že k vyhlášení samostatného Československého státu došlo 28. října 1918.
O zbývajících volebních stížnostech proti letošním volbám do Poslanecké sněmovny bude soud rozhodovat nejpozději do 6. listopadu.