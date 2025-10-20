Soud zamítl první stížnost na sněmovní volby. Muž tvrdil, že Česko neexistuje


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl volební stížnost muže, který neuznává existenci České republiky jako samostatného státu. Nemohlo proto podle něj ani vzniknout české státní občanství a voliči se tak během letošních voleb prokazovali neplatnými doklady. Vyplývá to z usnesení NSS, které má ČT k dispozici. Jde o první rozhodnutí soudu o podaných stížnostech na letošní sněmovní volby. NSS jich ve stanovené lhůtě obdržel celkem 38. Už dříve odmítl čtyři stížnosti, které obdržel předčasně.

„Podstata jeho argumentace se koncentruje do námitky, že celý volební proces byl nicotný z důvodu neexistence České republiky jako samostatného státu. Proto prý také nemohlo vzniknout české státní občanství,“ shrnuje NSS hlavní část argumentace uvedené ve volební stížnosti.

Všechny doklady použité k prokazování totožnosti ve volebních místnostech byly podle stížnosti „právně vadné a neúčinné z důvodu absence pravosti a pravdivosti“. S tím ale nesouhlasí státní volební komise, která se ke stížnosti také vyjadřovala. Považuje ji za absurdní a vnitřně rozpornou. „Navrhovatel uznává pravomoc soudu státu, který současně neuznává,“ reagovala komise.

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
zdroj: ČSÚ, ČT24

Soud: Měl by se seznámit s elementární znalostí státu

NSS pak uvedl, že kdyby souhlasil s mužovým tvrzením o neexistenci České republiky, tak by se na něj muž nemohl ani obrátit, protože by nebyl státním občanem. Soud proto muži doporučil, aby si doplnil základní znalosti o státu, v němž žije.

„Nejvyšší správní soud navrhovateli doporučuje, aby se seznámil s relevantními informacemi, ze kterých by získal alespoň elementární znalosti ohledně existence státu, jehož je občanem,“ uvedl soud a závěrem připomněl, že k vyhlášení samostatného Československého státu došlo 28. října 1918.

O zbývajících volebních stížnostech proti letošním volbám do Poslanecké sněmovny bude soud rozhodovat nejpozději do 6. listopadu.

Ústavní soud odmítl stížnosti na skryté koalice
Ústavní soudce Milan Hulmák a předseda ÚS Josef Baxa

Výběr redakce

Centrum Prahy postihl krátký výpadek elektřiny

Centrum Prahy postihl krátký výpadek elektřiny

13:46Aktualizovánopřed 20 mminutami
Policie prošetřuje smrtelný pád chlapce na gymnáziu na Vysočině

Policie prošetřuje smrtelný pád chlapce na gymnáziu na Vysočině

13:17Aktualizovánopřed 55 mminutami
Izraelci stříleli na ozbrojence, kteří údajně přešli žlutou linii v Gaze

Izraelci stříleli na ozbrojence, kteří údajně přešli žlutou linii v Gaze

12:20Aktualizovánopřed 59 mminutami
Soud zamítl první stížnost na sněmovní volby. Muž tvrdil, že Česko neexistuje

Soud zamítl první stížnost na sněmovní volby. Muž tvrdil, že Česko neexistuje

před 1 hhodinou
Desítky velkých webů a aplikací mají problémy kvůli globálnímu výpadku cloudu

Desítky velkých webů a aplikací mají problémy kvůli globálnímu výpadku cloudu

11:53Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Nová japonská vláda podepsala koaliční smlouvu. Premiérkou má být poprvé žena

Nová japonská vláda podepsala koaliční smlouvu. Premiérkou má být poprvé žena

05:37Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Ministři podpořili návrh ukončit dovoz ruského plynu do EU

Ministři podpořili návrh ukončit dovoz ruského plynu do EU

před 2 hhodinami
Nebezpečné křižovatky snadno vedou k nehodám. Někde se snaží o změnu

Nebezpečné křižovatky snadno vedou k nehodám. Někde se snaží o změnu

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Policie prošetřuje smrtelný pád chlapce na gymnáziu na Vysočině

V Bystřici nad Pernštejnem na Žďársku zemřel třináctiletý chlapec po pádu z okna gymnázia. Okolnosti tragické události policie prověřuje. Péči rodině a žákům školy jsou připraveni poskytnout psychologové a krizoví interventi záchranářů, uvedla policie.
13:17Aktualizovánopřed 55 mminutami

Soud zamítl první stížnost na sněmovní volby. Muž tvrdil, že Česko neexistuje

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl volební stížnost muže, který neuznává existenci České republiky jako samostatného státu. Nemohlo proto podle něj ani vzniknout české státní občanství a voliči se tak během letošních voleb prokazovali neplatnými doklady. Vyplývá to z usnesení NSS, které má ČT k dispozici. Jde o první rozhodnutí soudu o podaných stížnostech na letošní sněmovní volby. NSS jich ve stanovené lhůtě obdržel celkem 38. Už dříve odmítl čtyři stížnosti, které obdržel předčasně.
před 1 hhodinou

Kus města je mnohem víc než jen budova, říká architekt nové pražské čtvrti

Praha se dočká staveb od světoznámého architekta Daniela Libeskinda. Autor památníku 11. září v New Yorku se postará o podobu nové čtvrti v Karlíně. „Potřebujeme smysl pro kulturu. Tomuhle sice říkáme bydlení, ale pro mě je to kulturní projekt,“ říká Libeskind. Rozhovor natáčel Filip Karban.
před 2 hhodinami

Nebezpečné křižovatky snadno vedou k nehodám. Někde se snaží o změnu

Začátek podzimu na silnicích je podle policie jedním z kritických období pro řidiče. Ubývá denního světla, jízdu navíc může komplikovat i mokré listí, na kterém hrozí smyk. Dopravní odborníci zkoumají každoročně místa, která jsou pro řidiče nepřehledná a nebezpečná – například křižovatky. Na základě svých zjištění pak mění jejich podobu. Stále však upozorňují, že primárně záleží na chování řidičů.
před 2 hhodinami

ANO, SPD a Motoristé jednají o programu společné vlády

Vyjednavači ANO, SPD a Motoristů v pondělí zahájili debatu o programu vlády sestavované předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem. Mezi pondělními tématy jsou finance, průmysl a obrana. Debata o programu má trvat do pátku, kdy chtějí vyjednavači po uzavření všech kapitol komentovat programové dohody.
09:23Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Soud odmítl dovolání seniora, který nechtěl přijít o disky s dětskou pornografií

Nejvyšší soud odmítl dovolání seniora Jana Synka, jenž si odpykává 4,5 roku ve vězení za distribuci dětské homosexuální pornografie na internetových fórech. Synkovi vadilo konkrétně to, že rozhodnutím soudu definitivně přišel o zabavené notebooky a externí disky. Tvrdil, že na nich měl také osobní a rodinná data. Nejvyšší soud ale rozhodnutí potvrdil. Zařízení byla nástrojem trestné činnosti a jejich propadnutí je přiměřeným a účelným postihem, plyne z usnesení.
před 4 hhodinami

NKÚ zjistil pochybení u peněz na podporu lesnictví, resort zemědělství to odmítá

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) našel nedostatky při vynakládání peněz na podporu lesnictví. Ministerstvo zemědělství (MZe) například nenaplnilo cíl jednoho z programů zalesnit 920 hektarů, když se podařilo osázet jen asi čtvrtinu. Lesy ČR měly vybudovat 17 retenčních nádrží, ale vznikly jen čtyři, uvedl NKÚ k výsledkům kontroly peněz na podporu lesnictví. Resort zemědělství se závěry NKÚ nesouhlasí. Výsledky kontroly pokládá za formalistické, nezohledňující konkrétní situace a reálné změny v lesnictví.
před 4 hhodinami

Hra o ministry pokračuje, míní Dvořák. Vyjednávání o vládě začalo možná nešikovně, řekl Zahradil

Rozdělování ministrů a ministerstev byl možná nešikovný začátek vyjednávání o vládě ANO, SPD a Motoristů, míní Jan Zahradil, který je expertem pro zahraniční záležitosti Motoristů sobě. Aktuálně se proto podle něj jednání zaměřila na programy a programové průniky. Naopak ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) nevěří, že se o programech jedná doopravdy, podle něj jde jen o snahu „přikrýt“ problémy se sestavováním vlády a o tom, kdo dostane které křeslo a kdo komu ustoupí, se jedná velmi intenzivně dál. Oba politici se pak shodli, že dost možná vláda na první pokus nevznikne stejně, jako tomu bylo v letech 2006 a 2017. Hosté v Duelu ČT24 moderovaném Janou Peroutkovou řešili také budoucnost elektromobilů, vznik „Spojených států evropských“ nebo spolupráci s Čínou.
před 5 hhodinami
Načítání...