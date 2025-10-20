Soud odmítl dovolání seniora, který nechtěl přijít o disky s dětskou pornografií


před 35 mminutami

Nejvyšší soud odmítl dovolání seniora Jana Synka, jenž si odpykává 4,5 roku ve vězení za distribuci dětské homosexuální pornografie na internetových fórech. Synkovi vadilo konkrétně to, že rozhodnutím soudu definitivně přišel o zabavené notebooky a externí disky. Tvrdil, že na nich měl také osobní a rodinná data. Nejvyšší soud ale rozhodnutí potvrdil. Zařízení byla nástrojem trestné činnosti a jejich propadnutí je přiměřeným a účelným postihem, plyne z usnesení.

Nejvyšší soud navíc zjistil, že počítače i disky už jsou odborně znehodnocené. Policie dál archivuje obsah všech zařízení o celkovém objemu 28 terabajtů. Lze si ale stěží představit hledání dat osobní povahy mezi miliony fotografií a tisíci videí dětské pornografie.

„Obviněný nadto tato data nijak blíže nespecifikoval, neuvedl, zda se jedná o fotografie, videa, listiny či údaje vztahující se k přístupu k bankovním účtům, pracovního charakteru a podobně, a zejména ani neuvedl, na kterých z těchto věcí se uvedená data mají nacházet,“ konstatoval soud.

S tvůrci se znal

Osmdesátník Synek byl podle pravomocného verdiktu součástí mezinárodní organizované skupiny, která pořizovala pornografické materiály v Indii a dalších asijských státech a poté je šířila. Na snímcích byli obnažení chlapci odhadem ve věku pěti až dvanácti let, kteří mezi sebou prováděli či předstírali různé formy pohlavního styku. Některé ze zachycených sexuálních praktik byly násilné.

Soud snížil seniorovi trest za šíření dětské pornografie na 4,5 roku vězení
Ilustrační foto

Za výrobu a jiné nakládání s dětskou pornografií v organizované skupině hrozilo Synkovi tři až osm let ve vězení. Odvolací Městský soud v Praze mu vyměřil trest v dolní polovině sazby, zohlednil doznání a věk.

Vystudovaný elektronický inženýr páchal trestnou činnost na takzvaném darknetu. Dětskou pornografii dlouhodobě shromažďoval jednak vyhledáváním na různých serverech, zejména ale od jejích tvůrců, s nimiž se znal. Fotografie a videa zveřejňoval nejčastěji ve formě odkazu s heslem.

Synek má české a americké občanství. V USA si odpykal patnáct let vězení za pohlavní zneužití čtyř chlapců.

