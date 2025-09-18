Chomutovský soud potrestal třemi roky vězení aktivistu Pavla Zítka za šíření poplašné zprávy. Obžalovaný popíral ve videích účinky očkování proti koronaviru, tvrdil, že vakcína způsobuje houstnutí krve, zpochybňoval existenci viru, některé příspěvky vysílal živě v době nouzového stavu. Trest uložil soud souhrnný, v únoru dostal Zítko roční podmínku za výtržnictví u soudu v Praze. Součástí trestu je zákaz pobytu v Praze na dva roky. Rozsudek není pravomocný, Zítko se na místě odvolal.
Soud nepravomocně potrestal Zítka vězením za šíření poplašné zprávy
Zítko bývá označován za dezinformátora. V době koronaviru a částečně i za nouzového stavu v České republice šířil příspěvky na sociální síti, v nichž podle státního zástupce Davida Vernera rozvíjel teorie o vyhlazení lidstva, nabádal lidi v boji proti očkování, které přirovnával ke genocidě, a tvrdil, že vakcíny mají trvalé následky – uváděl například, že způsobují houstnutí krve, vedou k potratům, degeneraci dětí a podobně.
Videopříspěvky na facebooku jsou podle státního zástupce usvědčujícím důkazem. Tvrzení v příspěvcích, které se týkají pandemie covidu-19, vyvrátily nejrůznější instituce, uvedl žalobce a v rozsudku také soudkyně Iva Dvořáková, která se ztotožnila s návrhem státního zástupce. Zítko podle ní vědomě šířil nepravdivé informace s potenciálem šokovat a vystrašit, a to v době pandemie i za nouzového stavu.
Soudkyně: Tvrzení mohla vyvolat v části obyvatelstva vážné obavy o zdraví a život
Za šíření poplašné zprávy hrozilo Zítkovi vězení na dva roky až osm let. Na svých názorech setrval i nyní v závěrečné řeči, kterou přednášel čtyři a půl hodiny. Opakovaně slovně napadal státního zástupce. Soudkyně nakonec jeho řeč přerušila.
V rozsudku uvedla, že si Zítko musel být vědom toho, že jeho tvrzení pocházejí převážně z takzvaných dezinformačních zdrojů, nezakládají se na pravdě, byla v rozporu s informacemi uváděnými odbornými institucemi. Jeho tvrzení byla způsobilá vyvolat v části obyvatelstva vážné obavy o zdraví a život, uvedla soudkyně.
Žalobce v závěrečné řeči připomněl, že Zítko se vyhýbal trestnímu řízení. Hlavní líčení začalo u chomutovského okresního soudu před rokem, nejprve se k soudu nedostavil, poté po něm česká policie vyhlásila pátrání, později byl zadržen na Slovensku. Jednání se konalo pod dohledem justiční stráže, zpočátku na hlavní líčení chodili příznivci Zítka.
Soudkyně řekla, že obžalovanému nepolehčuje žádná okolnost, přitěžuje mu dlouhodobost jednání, jehož motivem byl majetkový prospěch. Podle státního zástupce podporovatelé Zítkovi poslali přes tři miliony korun na boj proti očkování. S přihlédnutím doby od spáchání skutku uložil soud trest při spodní hranici sazby, uložení podmíněného trestu by se minulo účinkem, uvedla Dvořáková. Příspěvky, v nichž varoval před negativnímu účinky očkování, zveřejňoval Zítko od podzimu 2021. Zítko při závěrečné řeči stál, mluvil velmi hlasitě, opakovaně se obracel na státního zástupce, na kterého při rozsudku ukazoval vulgární gesta. Ven z jednací síně ho vyprovodila justiční stráž.