Silné nastavení routeru pomůže se zabezpečením domácí sítě

Hackeři získali přístup ke sto dvaceti tisícům webkamer v Jižní Koreji. Stažené záznamy pak použili k vydírání a pro výrobu videí se sexuálním obsahem, která nabízeli na internetu. Prolomení soukromí řešila i jihokorejská policie a zatkla čtyři lidi. Webkamery se instalují pro větší bezpečnost, například pro sledování malých dětí nebo zvířat na dálku. Metodik kybernetické bezpečnosti společnosti CESNET Jan Kolouch ve Studiu 6 vysvětlil, že snadnost nabourání záleží na nastavení domácí sítě. Uživatelé se podle něj mají více starat o to, jaká zařízení mají přístup do domácí sítě. Měli by také změnit administrátorské přístupy routeru, ty totiž často v domácí síti fungují v takzvaném továrním nastavení s uživatelským jménem „admin“. V rozhovoru s Jolkou Krásnou vysvětlil i další konkrétní opatření, jak zmenšit riziko vniknutí útočníků přes domácí router.
Liberecký kraj stále jedná o kupní smlouvě k hotelu a vysílači Ještěd
Liberecký kraj letos oproti očekávání nekoupí horský hotel a vysílač Ještěd. Kraj s Českými radiokomunikacemi (ČRa) stále vyjednává o parametrech smlouvy. Podle původních plánů mělo zastupitelstvo smlouvu schvalovat nejpozději v prosinci, nově se lhůta prodlouží do čtyřiadvacátého února. Jednání jsou komplikovaná, prodloužení je nutné z důvodu dohotovení technických a majetkoprávních podkladů, řekl ve středu novinářům hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).
Kauza Stoka: Všichni dříve odsouzení chtějí dohodu o vině, rozhodne soud
Všichni obžalovaní v brněnské kauze Stoka, kteří byli v původním řízení v případu nepravomocně odsouzeni, uzavřeli s žalobcem dohody o vině a trestu. Týká se to i bývalého místostarosty brněnské části Brno-střed Jiřího Švachuly (dříve ANO). Část z nich včetně Švachuly vinu dřív odmítala. Všechny dohody podléhají schválení soudu. V případu čelí obžalobě jedenáct lidí a dvě firmy. Soud je původně odsoudil, odvolací soud ale rozsudek zrušil a případ vrátil do Brna. V kauze jde o údajné ovlivňování zakázek na radnici části Brno-střed.
Silné nastavení routeru pomůže se zabezpečením domácí sítě
Ústavní soud ponechal v platnosti spornou část zákoníku práce
Ústavní soud zamítl návrh na zrušení části zákoníku práce. Ustanovení v určitých situacích umožňuje zaměstnavateli převést zaměstnance na jinou práci i bez jeho souhlasu. Není to slučitelné s ústavním pořádkem, domníval se Nejvyšší soud, který návrh podal. Podle ústavních soudců však nejde o zakázanou nucenou práci.
Okamura vzal „sobě blízké“, míní Havránek. Cestovali jste hodně, říká Vondráček
Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) si do „nepoměrné“ delegace pro cestu na Slovensko vzal „sobě blízké poslance“, míní člen výboru pro sociální politiku Jiří Havránek (ODS). „Odcházející koaliční strany se v minulém období nacestovaly hodně,“ tvrdí místopředseda ústavně-právního výboru Libor Vondráček (Svobodní, klub SPD). Cílem Okamurovy cesty do Bratislavy bylo „zahladit všechny nesváry“, řekl v Událostech, komentářích moderovaných Terezou Řezníčkovou.
Některé e-shopy přeprodávají dálniční známky s přirážkou
Elektronické dálniční známky v roce 2026 opět zdraží. I to nahrává neoficiálním prodejcům, kteří je přeprodávají s výraznou přirážkou. Zdůvodňují to například tím, že za to zasadí nějaký strom, vyplývá z poznatků koordinátora služby VašeStížnosti.cz právního oddělení dTestu Martina Pitrona. Stává se také, že známku prodají, ale následně nedodají. Vzhled těchto e-shopů přitom může navodit dojem, že jde o oficiální prodejce. Navíc si platí za to, aby se jejich reklama zobrazila spotřebitelům ve vyhledávači na prvním místě. Tím zmatou mnohé řidiče, zaznělo ve vysílání Studia 6 České televize. Přitom oficiální e-shop je jediný: www.edalnice.cz.
Lidé zaregistrovali skoro 45 tisíc dárků pro děti v nouzi. Sbírky pomáhají i jinde
Za první dva týdny sbírky Krabice od bot lidé zaregistrovali na webových stránkách 44 429 dárků pro děti v nouzi. ČT o tom informoval Dalibor Hála, mluvčí Diakonie Českobratrské církve evangelické. Ta letos sbírku pořádá už po patnácté. Zájemci mají možnost dárek zaregistrovat a odnést na jedno z 286 sběrných míst do osmého prosince.
Podvodníci lákali na zázračný „lék“, zaštítili se mnichy z Břevnova
Nepříjemné překvapení zažili mniši Benediktinského arciopatství svatého Vojtěcha a svaté Markéty na pražském Břevnově. E-mailem se na ně obrátil muž, aby si prověřil preparát prodávaný on-line, který měli vyrábět právě v tomto klášteře. Díky dotazu se tak řeholníci dozvěděli, že se na ně bez jejich vědomí odkazují internetoví podvodníci.
