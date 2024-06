Seznam Zprávy: Kodym uspěl ve sporu s vládou kvůli postu v čele dopravního úřadu

Úředník Pavel Kodym uspěl v soudním sporu s vládou o jmenování do čela státního Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (ÚPDI), píší Seznam Zprávy. Úspěšně se již dříve Kodym soudil i s ministerstvem dopravy. Kodym loni v únoru v tendru obhájil post ředitele ÚPDI, který měl garantovat férový přístup všech dopravců ke kolejím. Když ale Kodym upozornil Evropskou unii na možnou nezákonnost státní podpory pro státního dopravce České dráhy, ministr dopravy Martin Kupka (ODS) Kodymovo jmenování stáhl. Soud pak Kupkovo rozhodnutí zrušil a o jmenování měla rozhodnout vláda. Kabinet Kodymovo jmenování odmítl, proti čemuž se Kodym opět bránil u soudu. Městský soud v Praze nyní pravomocně rozhodl, že vláda postupovala nezákonně a musí jmenování projednat znovu.

„Potřeba srozumitelného a přesvědčivého odůvodnění je o to naléhavější v případě obestřeném okolnostmi vyvolávajícími vážné pochybnosti o tom, zda žalobcovo nejmenování nepředstavovalo odvetu za jeho dřívější kroky v téže veřejné funkci,“ uvedl v rozsudku soudce Jaromír Klepš.

V původním sporu Kodyma s ministerstvem městský soud Kupkovi nařídil, aby stažený návrh na Kodymovo jmenování vládě předložil . Soud ale v rozsudku zároveň napsal, že nemůže kabinetu nařizovat, jak mají při hlasování rozhodnout. Vláda následně Kodymovo jmenování do čela ÚPDI zamítla. Ministři však zamítnutí jmenování nijak neodůvodnili, což podle nynějšího verdiktu soudu odporuje zákonu.

K chybě nedošlo, míní Kupka

„Přestože žalobce (Kodym) neměl na samotné jmenování předsedou úřadu právní nárok, ze zásad vyplývaly mimo jiné požadavky na odůvodnění rozhodnutí žalované (vlády). Těmto požadavkům žalovaná nedostála. Z jejího rozhodnutí není ani v náznaku zřejmé, proč návrh na žalobcovo jmenování odmítla, a soud je proto zrušil,“ doplnil.

Ministr Kupka tvrdí, že se žádná chyba nestala. „Vláda ani sněmovna svá hlasování běžně nezdůvodňují, ani pro to není v usneseních prostor. Nedovedu si to ani moc představit. Ale i teď budeme rozhodnutí soudu respektovat. Víc to komentovat nemohu,“ řekl Seznam Zprávám.

„Podle nás by vláda měla ve věci rozhodovat znovu,“ řekl serveru Kodym.

Domoci se jmenování ředitelem ÚPDI už ale podle Kodyma možné není. Kupka totiž loni v květnu navrhl zrušení úřadu a přesunutí jeho agendy pod Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, což následně schválili zákonodárci. Kodymovo místo tak již neexistuje. Kodymův advokát Kristián Léko podle serveru řekl, že rozsudek soudu zakládá nárok na případnou náhradu škody a nyní s Kodymem zvažují další právní kroky.