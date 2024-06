Ševčík bude proděkanem pro ekonomiku, akademický senát souhlasil

Obavy o budoucnost fakulty

Senátor Václav Sosna před hlasováním o záměru jmenovat proděkany řekl, že má obavy o budoucnost fakulty. Jmenování Ševčíka proděkanem je podle něj opakem toho, co fakulta nyní potřebuje, míní. Zápory tohoto rozhodnutí podle něj převažují nad klady. Požádal děkanku, senátory i budoucí proděkany, aby při svém jednání mysleli na fakultu.

„Mám pocit, že vy jste se rozhodli, že budete bojovat primárně se mnou, ale i svým způsobem se zbytkem školy,“ uvedl rektor Dvořák. Tento krok podle něj dál nechává fakultu ve stejné pozici vůči veřejnosti, škole i rektorovi. Dvořák v minulosti hovořil o tom, že by mělo vedení fakulty situaci uklidnit. Připomněl, že fakulta je součástí VŠE.